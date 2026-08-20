La Banque CIBC nomme Prasanna Gopalakrishnan au conseil d'administration

TORONTO, le 20 août 2026 /CNW/ -- La Banque CIBC (TSX: CM) (NYSE: CM) a annoncé aujourd'hui la nomination de Prasanna Gopalakrishnan à son conseil d'administration. Son mandat commence le 1er septembre 2026.

Mme Gopalakrishnan possède plus de 30 ans d'expérience à la pointe de la technologie, des données, de la cybersécurité et de l'intelligence artificielle à grande échelle dans les secteurs des services bancaires, de la gestion de patrimoine et des entreprises de consommation mondiales. Plus récemment, elle a occupé le poste de chef mondiale des produits et de l'IA chez ADP. Auparavant, elle a occupé le poste de chef de la technologie du groupe chez Sky, à Londres, et de directrice principale de l'information pour les services bancaires de détail pour la Bank of America, après avoir occupé des postes de direction en technologie chez Fidelity Investments.

Mme Gopalakrishnan est titulaire d'un baccalauréat ès sciences du Birla Institute of Technology and Science et d'une maîtrise en administration des affaires de l'Université Northeastern.

« Prasanna se joint à notre conseil d'administration et y amène des décennies d'expérience dans les services financiers, ainsi qu'une expertise approfondie en technologie et en intelligence artificielle », a déclaré Kate Stevenson, présidente du conseil d'administration de la Banque CIBC. « Ses connaissances, ses points de vue et son leadership seront des atouts, alors que notre conseil d'administration supervise la mise en œuvre de la stratégie axée sur les clients de la Banque CIBC, en particulier parce que la technologie, les données et l'IA jouent un rôle clé dans la création de valeur pour les intervenants. »

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SOURCE CIBC

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