TORONTO, le 16 nov. 2021 /CNW/ - La Banque CIBC (TSX: CM) (NYSE: CM) - Aujourd'hui, Gestion d'actifs CIBC inc. (GAC) a annoncé l'ajout de quatre nouveaux fonds négociés en bourse (FNB) à sa gamme de FNB en expansion. Ces FNB tirent parti de l'expérience et du savoir-faire de l'équipe de placement quantitatif de GAC et comprennent un FNB axé sur l'énergie propre et axé sur les facteurs ESG qui suit un indice exclusif de CIBC Private Wealth Advisors Inc. En mettant l'accent sur l'énergie propre en Amérique du Nord, des frais concurrentiels et une gamme unique de dividendes à faible volatilité, ces nouvelles solutions offrent des caractéristiques et des avantages distinctifs sur le marché et présentent une valeur attrayante aux investisseurs canadiens.

« Nos nouvelles solutions peuvent plaire aux investisseurs qui recherchent un revenu et qui préfèrent les placements en actions avec une volatilité réduite. Nous élargissons également nos solutions de placement durable en ajoutant le FNB indiciel énergie propre CIBC. Il s'agit d'un secteur de croissance important, car les investisseurs cherchent de plus en plus à rehausser leurs portefeuilles et à harmoniser leurs placements avec leurs valeurs personnelles », déclare David Scandiffio, président et chef de la direction, Gestion d'actifs CIBC.

Les FNB suivants ont clôturé l'offre initiale de leurs parts et commenceront à se négocier à la Bourse NEO dès aujourd'hui.

Symbole boursier (NEO) Nom du FNB Objectif du fonds Frais de gestion annuels* CQLC FNB de dividendes

canadien à faible volatilité

Qx CIBC Vise à procurer un revenu courant et une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des actions canadiennes qui devraient procurer un revenu en dividendes régulier, tout en cherchant à réduire la volatilité. 0,30 % CQLU FNB de dividendes

américain à faible volatilité

Qx CIBC Vise à procurer un revenu courant et une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des actions américaines qui devraient procurer un revenu en dividendes régulier, tout en cherchant à réduire la volatilité. 0,30 % CQLI FNB de dividendes

international à faible

volatilité Qx CIBC Vise à procurer un revenu courant et une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des actions de sociétés étrangères situées en Europe, en Extrême-Orient et sur le littoral du Pacifique qui devraient procurer un revenu en dividendes régulier, tout en cherchant à réduire la volatilité. 0,40 % CCLN FNB indiciel énergie propre

CIBC Vise à reproduire, dans la mesure du possible (et avant déduction des frais), le rendement d'un indice d'énergie propre. À l'heure actuelle, ce FNB vise à reproduire l'indice CIBC Atlas Clean Energy Select (ou tout indice qui lui succédera). L'indice vise à repérer des sociétés exerçant leurs activités dans le secteur de l'énergie propre. Le fournisseur de l'indice définit ces sociétés comme celles qui fournissent les produits et les services qui facilitent l'évolution d'un secteur d'énergies plus durables. Les secteurs liés à l'énergie propre comprennent notamment les activités suivantes : i) les sources d'énergie renouvelables, y compris l'énergie solaire, l'énergie éolienne, l'hydroélectricité, l'énergie géothermique, la biomasse, les biocarburants et l'énergie marémotrice, ii) les technologies propres, notamment les véhicules électriques, le stockage d'énergie, le lithium, les piles à combustible, les réseaux intelligents et les technologies d'efficacité énergétique et iii) d'autres activités et technologies émergentes liées à l'énergie propre. 0,35 %

* Les frais de gestion correspondent aux frais versés par le FNB CIBC à Gestion d'actifs CIBC inc., compte non tenu des taxes applicables ou d'autres frais et charges du FNB CIBC.

Ces solutions s'appuient sur une méthodologie quantitative exclusive ainsi que sur les connaissances, les capacités d'indexation et la vaste expérience acquises et démontrées par GAC au cours des trois dernières décennies. Grâce au lancement de ces produits, GAC offre une gamme de FNB indiciels à gestion active, à bêta stratégique et dont les prix sont concurrentiels.

Les FNB CIBC sont gérés par Gestion d'actifs CIBC inc. (« GACI »), une filiale de la Banque Canadienne Impériale de Commerce. Les placements dans des fonds négociés en bourse (FNB) peuvent tous être assortis de commissions, de frais de gestion et de charges. Veuillez lire le prospectus ou l'Aperçu du FNB de la CIBC avant d'investir. Pour en obtenir un exemplaire, veuillez composer le 1 888 888-3863, vous adresser à votre conseiller ou visiter CIBC.com/fnb. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement antérieur n'est pas garant du rendement futur.

CIBC Private Wealth Advisors, Inc. (« CIBC PWA ») est le fournisseur d'indices pour le CIBC Atlas Clean Energy Select Index (l'« indice ») et est une société affiliée de Gestion d'actifs CIBC inc. Toutefois, CIBC PWA ne commandite pas, ne sanctionne pas, ne vend pas et ne fait pas la promotion du FNB indiciel d'actions du secteur énergie propre CIBC (le « FNB CIBC »), et ne fait aucune déclaration quant à l'opportunité d'un placement dans les FNB CIBC. CIBC PWA n'offre aucune garantie ou assurance, expresse ou implicite, quant aux résultats de l'utilisation de l'indice sur lequel se fonde le FNB CIBC ou des cours de l'indice en tout temps et à tout autre égard, et ne peut être tenue responsable de l'utilisation ou de l'exactitude de l'indice ou des données qui y sont incluses. Le prospectus du FNB CIBC contient de plus amples renseignements sur la relation limitée entre CIBC PWA et Gestion d'actifs CIBC inc. relativement au FNB CIBC.

À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une institution financière nord-américaine de premier rang qui compte 10 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et Gestion des avoirs et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan et de ses emplacements dans tout le Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués de presse et renseignements au sujet de la Banque CIBC au www.cibc.com/fr/about-cibc/media-centre/.

À propos de Gestion d'actifs CIBC

Gestion d'actifs CIBC inc. (GAC), filiale de la Banque CIBC spécialisée dans la gestion d'actifs, offre une gamme de services et de solutions de gestion de placements de qualité supérieure aux investisseurs institutionnels ou de détail. L'offre de GAC comprend une plateforme complète de fonds communs de placement, des solutions stratégiques de portefeuille sous gestion, des services de gestion discrétionnaire de placements pour les particuliers à valeur nette élevée, ainsi que des services de gestion de portefeuille pour les clients institutionnels. GAC est l'une des plus importantes sociétés de gestion d'actifs du Canada et administre des biens de plus de 170 G$ (en octobre 2021).

