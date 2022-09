TORONTO, le 14 sept. 2022 /CNW/ - Gestion d'actifs 1832 S.E.C. annonce aujourd'hui un changement de sous-conseiller visant deux de ses solutions de placement.

Ainsi, le 19 septembre 2022 ou vers cette date, Payden & Rygel deviendra sous-conseiller du volet à revenu fixe mondial du Fonds équilibré mondial Dynamique et du Portefeuille d'obligations institutionnel Marquis.

Les objectifs de placement des fonds restent les mêmes.

Les placements dans les fonds communs peuvent entraîner des commissions, des frais de gestion et des charges. Prenez connaissance du prospectus avant d'investir. Les titres de fonds communs ne sont ni garantis ni couverts par la Société d'assurance-dépôts du Canada ou par un autre organisme public d'assurance-dépôts. Leur valeur fluctue souvent et leurs rendements antérieurs peuvent ne pas se reproduire.

À propos de Gestion d'actifs 1832 S.E.C.

Gestion d'actifs 1832 S.E.C. offre des produits et services de gestion de patrimoine, notamment des fonds communs, des fonds négociés en bourse et des solutions de placement pour le compte d'institutions et de particuliers ainsi que dans le cadre de programmes d'actifs gérés. Gestion d'actifs 1832 S.E.C. est une société en commandite dont le commandité est détenu en propriété exclusive par la Banque Scotia.

À propos de Fonds Dynamique

Fonds Dynamique est une division de Gestion d'actifs 1832 S.E.C., qui offre une vaste gamme de produits et de services en gestion de patrimoine, notamment des fonds communs, des FNB gérés activement et des solutions de placement pour le compte d'institutions et de particuliers ainsi que dans le cadre de programmes d'actifs gérés. Gestion d'actifs 1832 S.E.C. est une société en commandite dont le commandité est détenu en propriété exclusive par la Banque Scotia. Fonds DynamiqueMD est une marque déposée de son propriétaire, utilisée sous licence.

Site Web : www.dynamic.ca/fr | Twitter : @DynamicFunds | LinkedIn : www.linkedin.com/company/dynamic-funds/

SOURCE Fonds Dynamique

Renseignements: Médias : Alex Mathias, Communications, Gestion de patrimoine mondiale, Banque Scotia, [email protected], 647-537-8036