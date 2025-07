TORONTO, le 29 juill. 2025 /CNW/ - (TSX : WN) - George Weston Limitée (« Weston » ou la « société ») a annoncé aujourd'hui que son conseil d'administration a approuvé un fractionnement d'actions des actions ordinaires en circulation de la société (« actions ordinaires »). Le fractionnement sera mis en œuvre au moyen d'un dividende en actions où Weston émettra aux actionnaires deux actions ordinaires supplémentaires pour chaque action ordinaire détenue (c.-à-d., un fractionnement d'actions à trois pour un). La répartition des actions entrera en vigueur à la clôture des activités le 18 août 2025 aux actionnaires inscrits à la clôture des activités le 14 août 2025.

Weston entreprend le fractionnement des actions pour s'assurer que ses actions ordinaires demeurent accessibles aux investisseurs de détail et aux employés qui participent au Régime d'actionnariat des employés de la société et pour améliorer la liquidité des actions ordinaires. Le fractionnement d'actions ne dilue pas l'avoir des actionnaires. Étant donné que le montant total déclaré du dividende en actions sur les actions ordinaires est nominal, les actionnaires n'auront pas à payer d'impôt sur le revenu au Canada dans le cadre de cette mesure de la société. Pour obtenir de plus amples renseignements, les actionnaires doivent consulter leur propre conseiller fiscal.

Les actions ordinaires commenceront à être négociées ex-dividende (après fractionnement) à la Bourse de Toronto à l'ouverture des activités le 19 août 2025. Les actions ordinaires seront négociées sur la base d'une « facture exigible » à partir de l'ouverture des activités le 14 août 2025 jusqu'à la fermeture des activités le 18 août 2025 inclusivement, où les actions assorties du droit de recevoir les actions supplémentaires qui seront émises dans le cadre du dividende en actions.

À propos de George Weston Limitée

George Weston Limitée est une société ouverte canadienne fondée en 1882. La société exerce ses activités par l'intermédiaire de deux secteurs d'exploitation à présenter : Les Compagnies Loblaw Limitée et Fiducie de placements immobiliers Propriétés de Choix. Loblaw offre aux Canadiens des produits alimentaires, de pharmacie, de santé et de beauté, des vêtements, de la marchandise générale, ainsi que des produits et services financiers et de téléphonie mobile. Propriétés de Choix possède, gère et développe des portefeuilles de propriétés de commerces et d'immeubles résidentiels de grande qualité partout au Canada.

SOURCE George Weston Limitée

Pour de plus amples renseignements : M. Roy MacDonald, vice-président du groupe, Relations avec les investisseurs, au bureau de direction de la société, ou par courriel à l'adresse [email protected].