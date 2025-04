TORONTO, le 8 avril 2025 /CNW/ - George Weston Limitée (TSX: WN) annoncera les résultats de son premier trimestre de 2025 le 6 mai 2025 à 7 h (HNE).

L'assemblée annuelle des actionnaires de George Weston Limitée aura lieu le 6 mai 2025, à 11 h (HNE), dans la salle Koerner Hall du TELUS Centre for Performance and Learning du Conservatoire royal, situé au 273 Bloor Street West, Toronto (Ontario), Canada. Les actionnaires qui ne pourront pas assister en personne à l'assemblée auront la possibilité de l'écouter, d'y participer et d'y voter en temps réel par l'intermédiaire d'une plateforme web à l'adresse https://meetings.lumiconnect.com/400-700-868-246 [mot de passe de l'assemblée : AGM2025] et par téléphone.

Pour accéder à la conférence audio de l'assemblée annuelle des actionnaires, veuillez composer le 833-987-8188 (anglais) ou le 844-543-2794 (français). La rediffusion audio sera disponible après la téléconférence au 647-483-1416 ou 877-454-9859, code d'accès : 2235002#. Pour plus de détails sur la façon de se joindre à l'assemblée annuelle des actionnaires, d'y participer ou d'y voter par le biais de la plateforme web ou par téléphone, veuillez consulter le « Guide de l'utilisateur LUMI - Assemblée virtuelle » qui est disponible à l'adresse https://weston.ca/investisseurs/assemblee-annuelle.

À propos de George Weston Limitée

George Weston Limitée est une société ouverte canadienne fondée en 1882. La société exerce ses activités dans ses deux secteurs d'exploitation devant être déclarés : Les Compagnies Loblaw Limitée et la Fiducie de placements immobiliers Propriétés de Choix. Loblaw offre aux Canadiens des produits alimentaires, de pharmacie, de santé et de beauté, des vêtements, de la marchandise générale, ainsi que des produits et services financiers et de téléphonie mobile. Propriétés de Choix possède, gère et développe des propriétés commerciales et résidentielles, de grande qualité partout au Canada.

Demandes d'investisseurs, veuillez contacter : Roy MacDonald, Vice-president de groupe, Relations avec les investisseurs, George Weston Limitée, [email protected]