TORONTO, le 23 mai 2025 /CNW/ - (TSX: WN) - George Weston Limitée (« Weston » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui que la Bourse de Toronto (« TSX ») a accepté le dépôt par Weston d'un avis quant à son intention de faire une offre publique de rachat dans le cours normal des activités (« OPRCNA »).

Conformément à l'avis déposé auprès de la TSX, Weston pourra acquérir au cours de la période de 12 mois allant du 27 mai 2025 au 26 mai 2026, jusqu'à 6 448 184 actions ordinaires de Weston (« actions ordinaires »), représentant environ 5 % des 128 963 688 actions ordinaires émises et en circulation en date du 13 mai 2025, par l'intermédiaire d'une OPRCNA de la TSX, de systèmes de négociation parallèles ou de toute autre façon permise en vertu de la loi applicable. Le nombre moyen d'actions ordinaires négociées quotidiennement au cours des six derniers mois s'étant établi à 124 474, la quantité maximale d'actions ordinaires qu'il sera possible d'acheter a été fixée à 31 118 par jour, sauf dans le cas des achats de blocs et des achats auprès de Wittington Investments, Limited (« Wittington »), l'actionnaire majoritaire de Weston.

Conformément à l'exemption initialement accordée par la TSX en 2023, Wittington sera autorisée à participer à l'OPRCNA de la Société selon une proportion fixe équivalente à 50 % de sa part au prorata des actions ordinaires émises et en circulation de la Société (la « proportion fixe »). Wittington détient environ 59 % des actions ordinaires émises et en circulation de la Société au 13 mai 2025. Weston sera autorisée à acheter ses actions ordinaires à Wittington selon la proportion fixe lors d'un jour de bourse donné dans le cadre de l'OPRCNA, conformément à une exemption accordée par la TSX en vertu de ses règles, règlements et politiques. Le nombre maximum d'actions ordinaires pouvant être achetées dans le cadre de l'OPRCNA sera réduit de celui des actions ordinaires achetées par Weston à Wittington. Sous réserve que la Société achète le nombre maximum d'actions ordinaires chaque jour dans le cadre de l'OPRCNA et qu'il n'y ait aucune autre transaction affectant le nombre d'actions ordinaires, un maximum de 2 694 791 actions ordinaires peut être racheté à Wittington dans le cadre de l'OPRCNA et sa participation dans la Société passerait à environ 61 % à la fin de l'OPRCNA.

Les actions ordinaires seront rachetées sur le marché libre de la TSX, par l'entremise de systèmes de négociation parallèles ou par tout autre moyen autorisé par la loi applicable, y compris les achats par convention de gré à gré. De plus, Weston pourra conclure des contrats d'achat à terme ou d'échange portant sur ses actions ordinaires, lesquels pourront être réglés en espèces, par livraison de l'actif sous-jacent ou par une combinaison de ces deux options. Le prix à terme sera fixé selon le cours du marché, le taux de dividendes et les taux d'intérêt du marché.

Les achats auprès de Wittington seront effectués pendant la séance de bourse spéciale de la TSX en vertu d'un accord de régime de cession automatique conclu entre le courtier de Weston, Weston et Wittington. Les achats auprès de Wittington seront effectués les jours de bourse, conformément à l'accord de régime de cession automatique, au cours desquels Weston effectue un achat auprès d'autres actionnaires. Dans l'éventualité où Wittington ne vendait pas d'actions ordinaires lors d'un jour de bourse tel que requis par les modalités de l'accord de régime de cession automatique (sauf en raison d'une perturbation du marché), l'exemption de la TSX cessera de s'appliquer et Weston ne sera pas autorisée à effectuer d'autres achats auprès de Wittington en vertu des conditions de l'OPRCNA.

Les décisions quant au moment des achats d'actions ordinaires seront prises en fonction des conditions du marché, du cours de l'action et d'autres facteurs. Weston peut choisir à tout moment de suspendre ou d'annuler son OPRCNA. Les actions ordinaires achetées dans le cadre de l'OPRCNA seront annulées ou transférées et détenues par des fiducies établies par Weston pour le règlement des plans d'incitation à base d'actions. Weston estime que le prix des actions ordinaires sur le marché pourrait atteindre une valeur qui en ferait une utilisation intéressante et appropriée des fonds de société. Weston pourrait également utiliser ses OPRCNA pour acheter le nombre d'actions ordinaires qui sont émises aux termes de l'utilisation d'options afin de compenser l'effet dilutif des options qui ont été utilisées. Aux termes de son OPRCNA précédente, en vertu de laquelle Weston a obtenu, de la part de la TSX, le droit d'acheter jusqu'à 6 646 057 actions ordinaires pendant la période du 27 mai 2024 au 26 mai 2025, 4 150 965 actions ordinaires ont été achetées, le 13 mai 2025, au prix moyen pondéré de 220,74 $.

Le ou vers le 27 mai 2025, Weston a l'intention de conclure un régime d'achat automatique d'actions (« RAAA ») avec un courtier afin de faciliter les rachats d'actions ordinaires de Weston dans le cadre de son OPRCNA. Pendant la période de validité du RAAA de Weston, le courtier de Weston peut acheter des actions ordinaires à des moments où Weston serait inactive sur le marché en raison des règles relatives aux transactions d'initiés et de ses propres périodes d'interdiction de négociation interne. Les achats seront effectués par le courtier de Weston en fonction de paramètres établis par Weston lorsque celle-ci n'est pas en possession d'information non publique importante sur elle ou ses valeurs mobilières, et conformément aux conditions du RAAA. Le RAAA sera adopté dans le respect des exigences des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables.

George Weston Limitée est une société ouverte canadienne fondée en 1882. La société exerce ses activités dans ses deux secteurs d'exploitation devant être déclarés : Les Compagnies Loblaw Limitée et la Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix. Loblaw offre aux Canadiens des produits alimentaires, pharmaceutiques, de santé et beauté, des vêtements, des marchandises générales, des services financiers ainsi que des produits et services de téléphonie mobile. Propriétés de Choix possède, gère et développe des portefeuilles de propriétés de commerces et d'immeubles résidentiels de grande qualité partout au Canada.

