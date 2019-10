George Weston limitée annonce le moment de la publication des résultats du troisième trimestre

TORONTO, le 22 oct. 2019 /CNW/ - George Weston limitée (TSX: WN) annoncera ses résultats du troisième trimestre de 2019 le 19 novembre à 6 h (HE). Cette annonce sera suivie d'une conférence téléphonique et d'une diffusion Web audio à 9 h (HE).

Pour y accéder par téléconférence, veuillez composer le 647 427-7450 ou le 1 888 231-8191. Un enregistrement sera accessible deux heures après l'événement au numéro 416 849-0833 ou au 1 855 859-2056, code d'accès: 6939357#.

Pour accéder à la diffusion Web audio veuillez cliquer sur le lien ci-après:

https://event.on24.com/wcc/r/1898870/82BBC5E9BF2D31EC7F9248410DED04FC

Pour prendre connaissance des détails complets et vous inscrire au préalable, visitez notre site Web au www.weston.ca .

À propos de George Weston limitée

George Weston limitée est une société canadienne ouverte fondée en 1882. La société exerce ses activités dans trois secteurs d'exploitation isolables : Weston Foods, Les Compagnies Loblaw limitée et Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix. Le secteur d'exploitation Weston Foods comprend une boulangerie-pâtisserie de premier plan en Amérique du Nord, qui offre des pains et des petits pains emballés au Canada, de même que des pains et petits pains surgelés et artisanaux, des gâteaux, des beignes, des tartes, des biscuits et des produits équivalents partout au Canada et aux États-Unis. Loblaw offre aux Canadiens et aux Canadiennes des produits alimentaires, des produits de pharmacie, de santé et de beauté, des vêtements, des fournitures de tout genre, des services financiers ainsi que des produits et des services de téléphonie mobile. Propriétés de Choix détient, gère et développe un portefeuille de grande qualité regroupant des immeubles de commerce de détail, des actifs industriels, de bureau et résidentiels partout au Canada.

SOURCE George Weston Limitée

Renseignements: Tara Speers, directeur principal, Relations avec les investisseurs, 416 965 5506 ou Andrew Bunston.

Related Links

www.weston.ca