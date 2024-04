TORONTO, le 25 avril 2024 /CNW/ - Le Conseil canadien du commerce de détail (CCCD) est heureux d'annoncer que George Soleas est le lauréat du prix du Détaillant canadien de l'année (en anglais), l'un des prestigieux Prix de distinction remis dans le cadre du programme des Prix d'Excellence dans le commerce de détail (en anglais), cette année. Cet honneur mérité souligne le caractère exceptionnel du leadership de M. Soleas en tant que PDG de la LCBO (Régie des alcools de l'Ontario), l'un des détaillants et des grossistes de boissons alcoolisées les plus importants au monde.

George Soleas, de la LCBO, Détaillant canadien de l’année (Groupe CNW/Retail Council of Canada)

Comptant plus d'une décennie d'expérience dans l'industrie vinicole canadienne, M. Soleas a entamé son parcours à la LCBO en 1997 en tant que directeur de l'assurance qualité, puis a assumé des fonctions de direction de plus en plus importantes, jusqu'à sa nomination au poste de PDG en 2016.

Tout au long de son mandat, M. Soleas a été à l'origine de plusieurs réussites commerciales remarquables, encourageant l'innovation et défendant le soutien communautaire. Sous sa direction, la LCBO a subi de profondes transformations, modernisant ses opérations et s'orientant vers des pratiques davantage centrées sur le consommateur dans un marché de plus en plus concurrentiel. Des initiatives comme le développement de la présence en ligne de la LCBO et de ses options de livraison, sa capacité à établir des tendances et à répondre aux préférences des consommateurs, l'attention portée à la fidélisation et à la personnalisation des expériences, ainsi que le lancement d'un programme de plusieurs années destiné à susciter le changement par le biais de processus et de technologie de l'industrie, positionnent la LCBO comme un chef de file en matière d'innovation et comme une société engagée à offrir une expérience client exceptionnelle. En 2018, M. Soleas a créé la première plateforme intégrée d'impact social de la LCBO, appelée L'esprit de viabilité, qui conjugue les objectifs de l'entreprise, notamment son engagement à soutenir le bien-être des collectivités, à réduire son incidence environnementale et à susciter des changements positifs dans l'industrie des boissons alcoolisées. Par ailleurs, avec l'aide de sa généreuse clientèle, la LCBO a versé l'an dernier plus de 14 M$ à ses partenaires caritatifs dont les programmes et les initiatives portent sur la santé et le bien-être de différentes communautés en Ontario.

« George Soleas a les qualités d'un détaillant visionnaire, a déclaré Diane J. Brisebois, Présidente-directrice générale du Conseil canadien du commerce de détail. Et même si la LCBO n'est présente qu'en Ontario, son engagement envers l'excellence, l'innovation et le soutien communautaire, fortement stimulé par George, est reconnu dans l'ensemble de l'industrie du détail au Canada. Nous sommes extrêmement heureux de souligner ses réalisations en lui remettant ce prestigieux prix. »

« Je suis très honoré de recevoir le prix du Détaillant canadien de l'année du CCCD. Cette reconnaissance est un témoignage de l'engagement de l'ensemble de notre équipe, y compris des milliers d'employés de partout en Ontario qui assurent une expérience exceptionnelle aux consommateurs et aident à redonner aux collectivités dans lesquelles nous vivons et travaillons, a commenté George Soleas, PDG de la LCBO. Nous demeurons déterminés à œuvrer aux côtés de nos partenaires de l'industrie afin de continuer à écrire la riche histoire de notre collaboration et à stimuler l'innovation dans l'industrie du détail. »

Le prix du Détaillant canadien de l'année sera remis à M. Soleas au cours du gala des Prix d'excellence dans le commerce de détail (en anglais), qui se déroulera le 28 mai 2024 au Centre des congrès de Toronto de 16 h 30 à 20 h 30.

Les billets pour le gala des Prix d'excellence dans le commerce de détail peuvent être achetés ici : https://retailawards.ca/buy-tickets/

Le gala des Prix d'excellence dans le commerce de détail clôturera la première journée du plus important événement annuel de l'industrie du détail au Canada, L'événement STORE 24, qui aura lieu les 28 et 30 mai 2024. L'événement STORE 24 accueillera plus de 75 conférenciers et réunira plus de 2 000 dirigeants du secteur du détail de partout en Amérique du Nord et de l'étranger.

Les médias sont invités à participer à ce prestigieux événement célébrant les réalisations de M. Soleas et d'autres lauréats de renom.

À propos du Conseil canadien du commerce de détail

L'industrie du commerce de détail est celle qui comporte le plus grand nombre d'employeurs du secteur privé au Canada. Plus de 2,3 millions de Canadiens y travaillent. Notre secteur joue un rôle économique de premier plan, générant annuellement plus de 93 G$ en salaires et avantages sociaux. En 2023, les ventes au détail de base (excluant les automobiles et l'essence) se sont élevées à plus de 502 G$. Les membres du CCCD sont responsables de plus des deux tiers de ces ventes et représentent plus de 95 % du marché de l'alimentation. Ils sont présents partout au Canada et gèrent plus de 54 000 commerces de détail de tous types, des magasins à rayons aux épiceries, en passant par les magasins de spécialités, les magasins de rabais, les commerces de détail indépendants, les boutiques en ligne et les établissements de restauration rapide. En tant que la Voix des détaillantsMC au Canada, le CCCD est une association à but non lucratif financée par cette industrie qui représente les petites, moyennes et grandes entreprises de vente au détail dans toutes les collectivités du pays.

