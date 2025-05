Geneviève Frenette nommée au poste d'inspectrice nationale des services du domaine de la santé et des services sociaux

MONTRÉAL, le 7 mai 2025 /CNW/ - Le conseil d'administration (CA) de Santé Québec annonce la nomination de Mme Geneviève Frenette à titre d'inspectrice nationale des services du domaine de la santé et des services sociaux. Elle entrera en fonction officiellement le 26 mai.

Infirmière de formation, Mme Geneviève Frenette détient également un baccalauréat dans les domaines de la psychologie, gérontologie et santé communautaire et un diplôme d'études supérieures en santé mentale. Mme Frenette possède une riche expérience de plus de 20 ans dans le réseau de la santé et des services sociaux.

Cette dernière est actuellement directrice des soins infirmiers et des services multidisciplinaires de santé, sécurité et services sociaux à l'Institut national de psychiatrie légale Philippe-Pinel.

Sa nomination a été entérinée au CA le 1e mai dernier.

À propos de l'inspecteur national des services du domaine de la santé et des services sociaux

Le rôle d'inspecteur national des services du domaine de la santé et des services sociaux a été créé le 1 er décembre 2024, lors de l'entrée en vigueur de la Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux .

décembre 2024, lors de l'entrée en vigueur de la Il assure la protection et le bien-être des citoyens à travers une surveillance rigoureuse et des interventions ciblées. Il a également pour mission d'évaluer la qualité dans les milieux de vie.

L'inspecteur national travaille avec une équipe d'inspecteurs, d'enquêteurs et d'évaluateurs , qui peut intervenir auprès de 1,5 million de lieux à travers le territoire québécois.

