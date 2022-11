Gel des loyers en 2023 : Cette demande ne tient pas compte de la réalité du parc immobilier au Québec et des systèmes en place

MONTRÉAL, le 8 nov. 2022 /CNW Telbec/ - L'Association des Propriétaires du Québec (APQ) est en désaccord avec la proposition du Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec (RCLALQ) demandant un gel des loyers en 2023: Le parc immobilier au Québec est déjà sous un contrôle des loyers trop restrictif.

Cette revendication ne se justifie aucunement économiquement dans un contexte où toutes les dépenses reliées aux immeubles augmentent.

Et le résultat du calcul d'augmentation de loyer est déjà trop faible pour les propriétaires de logements locatifs avec la méthode de calcul actuelle.

L'Association des Propriétaires du Québec (APQ) rappelle que c'est un ajustement de loyer et non une hausse de loyer qui est faite chaque année. Et comme le règlement l'autorise, le locataire peut refuser cet ajustement de loyer.

"De plus, est ce que le Gouvernement va geler les tarifs à l'épicerie, le prix de l'essence ou même les dépenses de l'État pour que tous, propriétaires ou locataires, puissent payer leurs biens essentiels?" d'ajouter Martin Messier, Président de l'APQ.

Les propriétaires sont confrontés à des hausses de leur contrat d'entretien, d'assurances, de taxes... et doivent en même temps offrir des logements sécuritaires, au goût du jour, abordables.... Mais il est impossible de mettre sur le marché des logements de qualité quand un propriétaire a investi des milliers de dollars en rénovation ou a vu son assurance habitation bondir, comment leur imposer de ne pas augmenter leurs loyers?

Même si 2023 sera l'année où les taux d'augmentation seront les plus élevés depuis plusieurs décennies, ils resteront tout de même loin d'un retour sur investissement acceptable.

Et l'année 2023 restera encore une année où les propriétaires et les locataires devront discuter et négocier ensemble une augmentation acceptable.

"Avant d'encourager la confrontation, il est de mise de débuter par des dialogues." d'ajouter l'APQ.

D'autres avenues à privilégier

Selon l'Association des Propriétaires du Québec (APQ), avant de proposer de geler les loyers, les associations et regroupements de locataires pourraient appuyer des demandes communes comme :

la possibilité d'étaler la hausse de loyer sur quelques années

aider plus de locataires en révisant les critères d'admissibilité aux suppléments au loyer

enlever le maintien du prix de loyer sur le logement, mais uniquement sur le locataire

"Propriétaires, Faites vos calculs, prenez le temps de voir votre situation et celle de vos locataires. Et si de nouvelles restrictions faisaient leur apparition, l'APQ sera là pour les contester et faire valoir la position des propriétaires!" de conclure l'APQ. D'ailleurs, l'APQ tiendra sa clinique sur la fixation de loyer le 28 janvier 2023.

