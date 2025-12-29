TAIPEI, le 29 déc. 2025 /CNW/ - GEEKOM participe pour la quatrième année consécutive au CES 2026, qui se tiendra du 6 au 9 janvier au stand 35025, dans le South Hall 2 du LVCC. En tant que leader du secteur des Mini PC, GEEKOM présente sa feuille de route de produits la plus ciblée à ce jour, marquant une expansion majeure vers les ordinateurs portables haut de gamme tout en poursuivant l'évolution de sa gamme de solutions informatiques compactes.

image

Le produit phare de la présentation de GEEKOM au CES 2026 est le GeekBook X14 Pro, un ordinateur portable qui vient établir une nouvelle référence en matière de design ultraléger. Pesant seulement 1 kg et affichant une épaisseur minimale de 0,23 pouce, le GeekBook X14 Pro se positionne comme le plus léger des ordinateurs portables tout en métal au monde. Il est équipé d'un écran OLED 2,8K avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, offrant une image nette, des couleurs éclatantes et une expérience visuelle fluide.

Propulsé par un processeur Intel Core Ultra 9-185H et doté de 32 Go de RAM ainsi que d'un SSD de 2 To, le GeekBook X14 Pro gère aisément les charges de travail exigeantes. Malgré sa configuration puissante, il offre jusqu'à 16 heures d'autonomie, garantissant une productivité tout au long de la journée. GEEKOM renforce son positionnement premium en proposant une garantie de deux ans pour une durée limitée. Pour les utilisateurs préférant un écran plus grand, le GeekBook X16 Pro propose une dalle de 16 pouces avec des spécifications largement similaires. Les deux modèles sont disponibles sur la boutique en ligne officielle de GEEKOM à geekom.fr ainsi que sur Amazon.

En plus de la série GeekBook, GEEKOM présentera en avant-première deux ordinateurs portables à venir lors du CES 2026. Le premier, un ordinateur portable hautes performances, s'adresse aux créateurs et aux applications d'IA et de gaming, équipé du processeur AMD Ryzen AI 9 H 465 (Gorgon Point) pour gérer les charges intensives. Le second, axé sur la productivité, intègre le processeur Intel Core Ultra 7 365 processor et cible les utilisateurs professionnels. Les noms commerciaux de ces deux modèles seront annoncés ultérieurement.GEEKOM continue de renforcer son portefeuille de Mini PC avec l'introduction de sa gamme 2026.

L'A9 Max Édition 2026 fait ses débuts en tant que premier Mini PC au monde équipé du processeur AMD Ryzen AI 9 H 465, tandis que l'IT13 Max Édition 2026 devient le premier Mini PC intégrant l'Intel Core Ultra 7 366H. Les deux modèles intègrent le système de refroidissement Iceblast 3.0, assurant de meilleures performances thermiques et un niveau de bruit réduit, et bénéficient chacun d'une garantie de trois ans.

L'année 2026 marquera la vague de lancements produits la plus riche en nouveautés de GEEKOM, fruit direct de plus de 20 ans d'expérience et de développement continu dans l'industrie informatique.

