TAIPEI, 22 septembre 2025 /CNW/ -- GEEKOM, un pionnier de l'informatique compacte, célèbre fièrement le 22e anniversaire de sa marque sous le thème « Le mini PC, c'est GEEKOM ». Du 22 septembre au 25 octobre, les clients peuvent profiter de rabais exclusifs allant jusqu'à 50 % sur certains modèles de mini PC, une offre qui reflète la gratitude et l'engagement de GEEKOM envers sa communauté fidèle.

Depuis sa création en 2003, GEEKOM est resté fidèle à un principe : aucun compromis. Cela commence avec aucun compromis sur la qualité, même lorsque cela entraîne des coûts de production plus élevés. Des modèles antérieurs aux plus récents modèles phares, dont le GEEKOM A9 Mega, chaque mini PC GEEKOM est conçu avec précision, utilisant des composants haut de gamme et soumis à des essais rigoureux pour assurer durabilité, stabilité et performances de haut niveau. Le résultat ? Des appareils qui surpassent constamment les ordinateurs de bureau traditionnels tout en conservant un format épuré et peu encombrant.

La position de GEEKOM sur l'absence de compromis sur la fiabilité est tout aussi essentielle. Les produits de l'entreprise sont conçus pour durer, avec une architecture robuste et une assistance à long terme reflétant sa confiance dans chaque unité expédiée. Les clients savent qu'ils investissent dans une machine qui ne les laissera pas tomber.

Derrière chaque excellent produit se cache un excellent service - et GEEKOM ne fait aucun compromis sur le service à la clientèle, même si cela implique d'investir dans plus de ressources et d'élargir les canaux d'assistance qui couvrent maintenant plus de 200 villes dans le monde. Des consultations préalables à la vente à l'assistance après-vente, l'équipe de GEEKOM se consacre à fournir un service réactif, compétent et amical qui renforce la confiance et la fidélité.

L'innovation est le moteur de tout ce que fait GEEKOM. L'entreprise propose systématiquement au moins deux innovations clés chaque année, allant de l'informatique optimisée par l'intelligence artificielle aux systèmes de refroidissement silencieux et aux matériaux écologiques. Ces percées reflètent la vision audacieuse de GEEKOM pour l'avenir, où les mini PC ne sont pas seulement des alternatives, mais la nouvelle norme en matière de performance et de durabilité.

La célébration de l'anniversaire est plus qu'un jalon important : c'est une réaffirmation de la mission de GEEKOM qui consiste à offrir des solutions informatiques compactes qui ne font jamais de compromis. Avec des offres imbattables du 22 septembre au 25 octobre, c'est le moment idéal pour découvrir la puissance, la fiabilité et l'innovation qui définissent GEEKOM. Parce qu'en ce qui concerne les mini PC, il n'y a qu'un seul nom qui ne fait aucun compromis : « Le Mini PC, c'est GEEKOM ».

