TAIPEI, 21 août 2025 /CNW/ - GEEKOM , une entreprise technologique de renommée mondiale dans le domaine de l'informatique compacte, a officiellement lancé son dernier mini PC phare, le GEEKOM A9 Max, établissant une nouvelle référence en matière de conception, de rendement, d'IA et de connectivité sur le marché des PC compacts.

Au cœur de l' A9 Max se trouve l'AMD Ryzen AI 9 HX370, l'un des processeurs mobiles les plus avancés d'AMD à ce jour. Conçu à partir de l'architecture Zen 5 de pointe, le processeur HX370 intègre un moteur Ryzen AI dédié et prend en charge une puissance totale de 80 TOPS en matière d'IA, permettant ainsi d'exécuter en temps réel des tâches d'IA telles que la suppression intelligente du bruit, la reconnaissance faciale et la création accélérée de contenu. Ce processeur marque une avancée significative dans le domaine du traitement de l'IA sur appareil, rendant l'A9 Max idéal pour les développeurs, les créateurs et les professionnels à la recherche de performances d'IA de pointe sans avoir à recourir à des services infonuagiques.

Le CPU et le NPU sont complétés par le nouveau Radeon 890M iGPU, qui offre des performances graphiques époustouflantes pour les jeux, le rendu 3D et le montage vidéo. Grâce à l'architecture RDNA 3.5, le 890M rivalise avec les GPU discrets d'entrée de gamme, offrant des jeux fluides en 1080 p et un ray tracing accéléré par le matériel, le tout dans un châssis métallique élégant qui tient dans la paume de votre main.

L' A9 Max est également équipé de deux emplacements SSD PCIe4.0*4, permettant aux utilisateurs de configurer des baies de stockage ultra-rapides pour les processus exigeants. Associé à 32 Go de mémoire RAM DDR5 SO-DIMM double canal, le système garantit un accès ultra-rapide aux données et des capacités multitâches, ce qui en fait une véritable centrale pour la productivité et le divertissement.

La connectivité est une autre fonctionnalité remarquable. Deux ports USB4 permettent un transfert de données à haut débit, la prise en charge d'un GPU externe et une sortie d'affichage jusqu'à 8K, tandis que deux ports Ethernet 2,5 Gbps et le Wi-Fi 7 garantissent une latence ultra-faible et des vitesses de plusieurs gigabits sur les connexions filaires et sans fil, ce qui est idéal pour la diffusion en continu, les jeux et la collaboration à distance.

Le châssis métallique haut de gamme de l' A9 Max offre également une résilience exceptionnelle tout en ajoutant une touche de sophistication élégante à n'importe quel environnement, transformant votre espace de travail ordinaire en un espace extraordinaire grâce à son allure raffinée et élégante.

Grâce à la combinaison puissante de l'IA et de ses prouesses graphiques, l' A9 Max est conçu pour les gamers qui ont besoin d'une fréquence d'images élevée et les créateurs de contenu qui ont besoin de l'accélération de l'IA. Il est désormais disponible dans le monde entier sur le site officiel de GEEKOM' et sur Amazon. Pour seulement 999 $, vous bénéficierez d'un appareil entièrement équipé, doté de 32 Go de RAM DDR5 ultra-rapide, d'un SSD PCIe Gen4 spacieux de 2 To et d'un service après-vente haut de gamme, comprenant une garantie limitée de 3 ans et une assistance en ligne 24h/24, 7j/7.

