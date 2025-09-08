TAIPEI, le 9 sept. 2025 /CNW/ - GEEKOM , une entreprise technologique taïwanaise également connue comme le « chef de file mondial en matière de minis PC écologiques », se prépare à faire des vagues lors du salon IFA 2025 avec un lancement de produits révolutionnaires et une présentation de sa gamme de produits informatiques haut de gamme.

Appuyée par plus de deux décennies d'expertise dans l'industrie des ordinateurs personnels, GEEKOM a acquis une réputation très enviable auprès des passionnés de technologie et des professionnels du monde entier pour son engagement inébranlable envers l'excellence des produits et son soutien après-vente constamment fiable. En 2025, GEEKOM participera pour la troisième année consécutive au salon IFA, l'un des principaux salons commerciaux au monde pour les produits électroniques grand public et domestiques.

GEEKOM s'apprête à diffuser en direct le lancement très attendu du A9 Mega, un PC révolutionnaire alimenté par l'IA sur le point de redéfinir l'informatique alimentée par l'IA à l'échelle locale. Propulsé par le processeur AMD Ryzen™ AI Max+ PRO 395 de pointe avec un TDP stupéfiant de 120 W, le A9 Mega offre des performances d'IA de 126 TOPS, ce qui permet un traitement très rapide sur appareil qui élimine la latence, améliore la confidentialité et réduit la dépendance à l'infrastructure infonuagique.

Conçu pour les charges de travail d'IA les plus exigeantes, l'informatique en périphérie et l'analyse de données en temps réel, le modèle A9 MEGA est doté de 128 Go de mémoire vive LPDDR5X-8000MHz et de deux fentes SSD PCIe Gen4, offrant une vitesse phénoménale et une bande passante massive dans un format lisse et compact. Des applications d'IA générative aux systèmes de contrôle autonomes, le modèle phare de GEEKOM permet aux développeurs, aux chercheurs et aux créateurs d'obtenir les mêmes performances que celles d'un ordinateur de bureau et une réactivité inégalée.

Le dévoilement mondial sera diffusé en direct sur la chaîne YouTube officielle de GEEKOM , invitant les amateurs de technologie du monde entier à assister à ce moment charnière en temps réel.

En plus du A9 Mega, GEEKOM présentera sa gamme complète de mini-ordinateurs haut de gamme, qui sont reconnus pour leur conception élégante, leur efficacité énergétique et leur fiabilité de qualité supérieure. Les visiteurs auront également l'occasion d'explorer la toute nouvelle série d'ordinateurs portables de GEEKOM , misant sur un fonctionnement interne haute performance conçu pour répondre aux demandes des professionnels et des créateurs en déplacement.

La présence de GEEKOM au salon IFA 2025 souligne son leadership en matière d'informatique compacte et sa vision d'un avenir où l'IA est accessible, puissante et optimisée localement. Grâce à l'innovation, GEEKOM continue de repousser les limites de ce que les mini-ordinateurs et les ordinateurs portables peuvent accomplir, en offrant des solutions compactes très performantes qui redéfinissent la polyvalence de l'informatique moderne.

Cette année, le salon IFA aura lieu à Berlin, en Allemagne, du 5 au 9 septembre 2025. Venez à la rencontre de GEEKOM au kiosque 161 du hall 5,2 b pour découvrir sa technologie de pointe.

