TAIPEI, 12 juin 2024 /CNW/ - L'année 2024 marque le 21e anniversaire de GEEKOM dans l'industrie des ordinateurs personnels, et l'entreprise technologique taïwanaise a organisé un grand événement de lancement de mi-année le 11 juin pour célébrer cette étape importante.

Lors de l'événement, GEEKOM a lancé son nouveau logo de marque et quatre nouveaux mini-ordinateurs personnels à haut rendement, notamment :

1) GEEKOM A8 PC d'IA de nouvelle génération

Propulsé par le processeur Ryzen 8040 d'AMD et une unité de traitement neuronal Ryzen AI améliorée, le A8 peut gérer une quantité intensive de charges de travail en IA et améliorer facilement l'efficacité des utilisateurs dans les projets commerciaux et créatifs exigeants.

2) GEEKOM GT13 Pro : Tous les éléments essentiels pour les professionnels

Grâce à sa conception unique et à son puissant processeur Intel Core i9-13900H, le GT13 Pro peut rehausser l'esthétique de l'espace de travail des gens et les voir accomplir des tâches informatiques complexes dans un bureau à domicile ou un studio professionnel.

3) GEEKOM AE7 Pouvoir au-delà de l'imagination

L'AE7 est un mini PC qui allie une esthétique élégante à une performance puissante, permettant aux utilisateurs de naviguer dans une variété de scénarios, y compris le multitâche, la navigation sur le Web, l'édition vidéo haute résolution, les jeux graphiques intensifs et plus encore.

4) GEEKOM XT13 Pro : Libérer une puissance inégalée

Le XT13 Pro, le mini PC Intel le plus attrayant et le plus puissant au monde à ce jour, utilise une conception haut de gamme et un processeur Intel Core i9-13900H de classe supérieure qui peut gérer facilement les tâches informatiques complexes, aidant les utilisateurs à donner vie à leurs idées créatives.

GEEKOM a également présenté sa technologie de refroidissement entièrement brevetée - IceBlast 1.5, qui est conçue pour améliorer les performances des mini-ordinateurs de bureau jusqu'à 20 % tout en réduisant le bruit de fonctionnement de 80 %.

En plus de lancer de nouveaux produits et de nouvelles technologies, GEEKOM a également attiré l'attention sur la sécurité de l'information et a fait la promesse de protéger les données personnelles et la vie privée des utilisateurs. En fait, tous les minis PC de GEEKOM ont fait l'objet de tests et d'inspections stricts pour s'assurer qu'il n'y a pas de vulnérabilités en matière de sécurité avant leur arrivée sur le marché.

En tant que leader mondial du mini-ordinateur personnel vert, GEEKOM a une fois de plus réitéré son engagement envers le développement durable. L'entreprise a promis de faire progresser sa vision de l'informatique verte et a demandé aux Gfans du monde entier de se retrouver avec GEEKOM dans ce parcours remarquable.

Des rabais spéciaux sont également offerts pour le 21e anniversaire. Du 11 juin au 21 juillet, les clients profiteront d'un rabais pouvant atteindre 50 % pour les produits inscrits sur le site Web officiel de GEEKOM et sur Amazon; les offres sont encore meilleures que Prime Day.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2432975/image_5019393_21475314.jpg

