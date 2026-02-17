LASALLE, QC, le 17 févr. 2026 /CNW/ - GDI Services aux immeubles inc. (« GDI » ou la « Société ») (TSX: GDI) annonce qu'elle a obtenu toutes les approbations requises des autorités de réglementation dans le cadre du plan d'arrangement proposé (l'« Arrangement »), aux termes duquel une entité liée à Birch Hill Equity Partners Management Inc. (« Birch Hill ») et à Gestion Claude Bigras inc. fera l'acquisition de la totalité des actions à droit de vote subalterne émises et en circulation de la Société (à l'exception de celles détenues en propriété véritable par Birch Hill) au prix de 36,60 $ en espèces par action, sous réserve des conditions de clôture habituelles. Un certificat de décision préalable a été délivré en vertu de la Loi sur la concurrence (Canada) et une expiration anticipée de tout délai applicable a été accordée en vertu de la loi des États-Unis intitulée Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act of 1976, dans sa version modifiée.

Sous réserve de l'obtention des approbations requises des actionnaires et de la cour, l'Arrangement devrait se conclure au début de mars 2026.

AGISSEZ MAINTENANT ET VOTEZ AUJOURD'HUI. VOTRE VOTE EST IMPORTANT, PEU IMPORTE LE NOMBRE D'ACTIONS QUE VOUS DÉTENEZ.

GDI rappelle également à ses actionnaires (les « Actionnaires ») la date limite de vote par procuration pour la prochaine assemblée extraordinaire des Actionnaires de la Société (l'« Assemblée »), qui se tiendra en personne à 9 h 30 (heure de l'Est) le 23 février 2026 à la salle Midway du Club Saint-James au 1145, avenue Union, Montréal (Québec) afin d'examiner l'Arrangement.

Afin que leur vote soit pris en compte, les Actionnaires sont encouragés à voter EN FAVEUR de l'Arrangement avant la date limite de vote par procuration, soit le jeudi 19 février 2026 à 9 h 30 (heure de l'Est) . Il s'agit de la recommandation du conseil d'administration de la Société (les administrateurs intéressés s'étant abstenus de voter) et des agences indépendantes de premier plan en matière de conseil en vote, Institutional Shareholder Services Inc. et Glass Lewis & Co. LLC.

Les modalités de l'Arrangement sont décrites plus amplement dans la circulaire de sollicitation de procurations de la direction (la « Circulaire ») et dans les documents accessoires à l'Assemblée, qui sont disponibles sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca ou sur le site Web de la Société à l'adresse https://gdi.com/fr/investisseurs/.

BESOIN D'AIDE POUR VOTER?

Les Actionnaires qui ont des questions sur l'exercice de leurs droits de vote ou qui ont besoin d'aide peuvent communiquer avec Sodali & Co, le conseiller en communication avec les actionnaires et agent de sollicitation de procurations de GDI :

Sans frais en Amérique du Nord : 1 833 711-4834

Banques, courtiers, et appels de l'extérieur de l'Amérique du Nord : 1 289 695-3075

Courriel : [email protected]

À PROPOS DE GDI

GDI est un chef de file des services intégrés aux installations commerciales qui offre une gamme de services au Canada et aux États-Unis aux propriétaires et aux gestionnaires d'une variété de types d'installations, y compris des immeubles de bureaux, des établissements d'enseignement, des centres de distribution, des installations industrielles, des établissements de soins de santé, des stades et des lieux d'événements, des hôtels, des centres commerciaux, des aéroports et d'autres installations de transport. Les capacités de GDI en matière de services aux immeubles commerciaux comprennent l'entretien ménager et l'entretien des bâtiments, les services-conseils en énergie et l'optimisation des systèmes, l'installation, l'entretien et la réparation de systèmes CVC-R, mécaniques, électriques et d'automatisation des bâtiments, ainsi que d'autres services complémentaires tels que la fabrication de produits d'entretien. Les actions à droit de vote subalterne de GDI sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX : GDI). De plus amples renseignements sur GDI sont disponibles sur son site Web à l'adresse www.gdi.com.

MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Certains énoncés contenus dans le présent communiqué de presse pourraient constituer de l'information prospective au sens des lois sur les valeurs mobilières, notamment des énoncés concernant les avantages prévus de l'Arrangement pour GDI et ses parties prenantes, les approbations des actionnaires et de la cour et le moment prévu de la réalisation de l'Arrangement. L'information prospective peut se rapporter aux perspectives futures de GDI et aux événements, aux activités, à la performance financière, à la situation financière ou aux résultats prévus, y compris la capacité des parties d'obtenir, en temps utile et selon des modalités satisfaisantes, les approbations requises des actionnaires et de la cour; la capacité des parties de satisfaire, en temps utile, aux autres conditions de clôture de l'Arrangement et de réalisation de l'Arrangement selon les modalités prévues; l'incidence de l'Arrangement et du fait que GDI ait consacré des ressources importantes à la poursuite de l'Arrangement sur la capacité de GDI à maintenir ses relations d'affaires actuelles et sur ses activités, actuelles et futures, et, dans certains cas, cette information prospective peut être identifiée par l'emploi de termes et d'expressions comme « pouvoir »; « devoir »; « s'attendre à »; « planifier »; « anticiper »; « croire »; « avoir l'intention »; « estimer »; « prédire »; « potentiel »; « continuer »; « prévoir »; « s'assurer » ou d'autres termes et expressions semblables, ainsi que par la conjugaison des verbes au futur et au conditionnel, concernant des questions qui ne sont pas des faits historiques. Ces énoncés sont fondés sur certains facteurs et certaines hypothèses que GDI considère comme raisonnables à la date à laquelle les énoncés prospectifs sont formulés, notamment sur les prévisions en ce qui a trait à la croissance, aux résultats d'exploitation, à la performance, aux perspectives commerciales et aux occasions d'affaires. Bien que la direction considère que ces hypothèses sont raisonnables compte tenu de l'information dont dispose GDI à l'heure actuelle, il est possible qu'elles se révèlent inexactes. Il est impossible pour GDI de prédire avec certitude l'incidence que l'incertitude qui plane actuellement sur la conjoncture économique pourrait avoir sur ses résultats futurs. L'information prospective est également assujettie à certains facteurs, y compris des risques et des incertitudes (y compris ceux décrits à la rubrique « Facteurs de risque » de la notice annuelle de la Société pour l'exercice terminé le 31 décembre 2024 et de la Circulaire) qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ce que GDI prévoit actuellement. Plus précisément, ces facteurs comprennent des risques liés à ce qui suit : le risque que l'Arrangement ne soit pas réalisé selon les modalités et les conditions ou dans les délais actuellement envisagés, et qu'elle ne soit pas réalisée du tout, faute d'obtenir en temps opportun ou autrement l'approbation requise des actionnaires et de la cour, faute de satisfaire aux autres conditions de la clôture de l'Arrangement ou pour d'autres raisons, l'incapacité de réaliser l'Arrangement, ce qui pourrait avoir une incidence défavorable sur le cours des actions ou toucher autrement les activités de GDI, l'affectation de ressources importantes à la réalisation de l'Arrangement et les restrictions imposées à GDI pendant que l'Arrangement est en cours, l'incertitude entourant l'Arrangement qui pourrait avoir une incidence défavorable sur la fidélisation des clients et des partenaires commerciaux de GDI ou la survenance d'un effet défavorable important menant à la résiliation de la convention d'arrangement. Par conséquent, les événements et résultats futurs pourraient s'écarter considérablement des prévisions de la direction, et les lecteurs ne devraient pas accorder une trop grande importance à l'information prospective ni la considérer à une autre date que celle à laquelle elle a été formulée. Bien que la direction puisse choisir de le faire, la Société n'est aucunement tenue et n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser l'information prospective à quelque moment que ce soit, à moins que la loi ne l'exige.

SOURCE GDI Integrated Facility Services Inc.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : GDI, Investisseurs, analystes, David Hinchey, Vice-président exécutif, développement corporatif, Téléphone : 514 937-1851, Courriel : [email protected]; Médias: Christian Marcoux, Premier vice-président, chef des affaires juridiques et secrétaire, Téléphone : 514 245-0080, Courriel : [email protected]