Le professionnel chevronné de l'énergie propre apporte plus de 15 ans d'expérience en leadership financier au sein d'organismes publics et privés

BEVERLY, Massachusetts, 15 août 2022 /CNW/ - Highland Electric Fleets, le principal fournisseur de services d'électrification pour les parcs de véhicules gouvernementaux et municipaux en Amérique du Nord, a embauché Gaurav Dubey comme directeur financier pour aider à agrandir son organisation financière, à optimiser sa structure de capital et à mettre au point de nouveaux produits financiers.

Gaurav Dubey se joint à Highland Electric Fleets à titre de directeur financier pour augmenter et accélérer l’adoption des autobus électriques

« L'électrification du parc de véhicules est à un moment charnière, et Highland est bien placée pour répondre à la demande croissante pour des communautés plus propres, des enfants en meilleure santé et des réseaux électriques plus résilients », a déclaré Duncan McIntyre, chef de la direction de Highland. M. Dubey a fait ses preuves en matière de direction des initiatives de financement structuré de grande valeur, d'allocation de capitaux et d'opérations stratégiques qui appuieront la croissance continue de Highland au moment où nous élargissons nos activités pour présenter des mises à niveau simples et abordables à nos clients dans le domaine de l'électrification partout en Amérique du Nord. »

Il a réalisé des activités de financement de plus de trois milliards de dollars par actions et par titres de créance auprès d'institutions financières, de sociétés de capital-risque, d'investisseurs privés et de marchés financiers en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Avant de se joindre à Highland, il a été premier vice-président des finances chez 8minute Solar Energy, où il a mis sur pied une équipe financière et recueilli 350 millions de dollars de financement en l'absence d'un directeur financier. Auparavant, M. Dubey a été vice-président des finances d'entreprise chez SunPower Corporation, où il a contribué à la création d'entreprises et à la mise sur le marché des modules de l'entreprise; il a également été directeur principal des finances chez VECTRA, une société Apollo; et directeur des finances d'entreprise chez SunEdison, où il a dirigé des financements structurés et des acquisitions d'entreprises. Plus tôt dans sa carrière, il a cofondé un producteur d'énergie en Inde. Il est titulaire d'une maîtrise en administration des affaires de la Harvard Business School et d'un baccalauréat en génie mécanique de l'Indian Institute of Technology de Kanpur.

« Je suis ravi de me joindre à Highland en cette période où l'entreprise et le secteur connaissent une expansion importante, a affirmé M. Dubey. L'innovation financière et le déploiement efficace du capital à grande échelle nous aideront à réduire les coûts pour les clients et à faire progresser notre mission d'accélérer l'adoption du transport à émissions nulles. »

À propos de Highland Electric Fleets

Highland Electric Fleet est le principal fournisseur de services d'électrification de parcs de véhicules en Amérique du Nord. Fondée en 2018, la gamme unique de produits de Highland permet aux districts scolaires, aux gouvernements et aux exploitants de parc de véhicules de se moderniser facilement et à un prix abordable en utilisant des parcs de véhicules électriques dès maintenant. Quel que soit le besoin du client, Highland offre une expérience transparente avec tous les équipements et services nécessaires au bon fonctionnement d'un parc de véhicules. Active dans 30 États et au Canada, Highland est responsable du plus important déploiement d'autobus scolaires électriques aux États-Unis et du premier déploiement de véhicules commerciaux vers le réseau en Nouvelle-Angleterre. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site https://highlandfleets.com .

