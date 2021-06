Gatineau s'entend enfin avec son personnel occasionnel

GATINEAU, QC, le 22 juin 2021 /CNW Telbec/ - Réunis hier en assemblée syndicale virtuelle, les 800 employé.e.s occasionnel.le.s de la Ville de Gatineau ont entériné, la semaine dernière à 89 %, le résultat des pourparlers entre les parties dans le cadre des négociations pour le renouvellement de leur convention collective. La précédente était échue depuis le 31 décembre 2017.

L'enjeu principal de cette négociation était sans contredit le rattrapage salarial.

Les bonifications salariales obtenues varient selon les types d'emploi, mais à titre d'exemple, le personnel se situant à la classe 1 bénéficiera d'une augmentation de 11.5% pour 2018, 3.75% pour 2019, 3.75% pour 2020, 3.75% pour 2021 et 2% pour 2022, 2023 et 2024.

« Il nous a fallu travailler très fort pour convaincre l'employeur que certains employé.e.s étaient sous-payé.e.s. Le résultat est plus que satisfaisant, car nous avons obtenu l'implantation d'une nouvelle structure salariale comportant des échelons ainsi qu'une reconnaissance de l'ancienneté dans l'octroi des heures de travail », se réjouit Guy Gosselin, conseiller du SCFP.

La partie syndicale considère qu'il reste encore du progrès à faire en matière de rémunération. Mais elle croit cependant qu'un pas de géant vient d'être fait dans la bonne direction pour un très grand nombre de ses membres qui étaient sous-payés depuis plusieurs années.

