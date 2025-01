Gâtez-vous (ou gâtez quelqu'un) avec le nouveau Combo valeur à seulement 6 $ chez A&W

Pour un temps limité, et pour seulement 6 $, choisissez entre un Buddy Burger avec fromage ou un Buddy Burger au poulet, chacun accompagné d'un petit format de frites et de boisson.

MONTRÉAL, le 6 janv. 2025 /CNW/ - Afin de bien commencer l'année, A&W présente son nouveau Combo valeur. Pour seulement 6 $, ça vaut le coup de se gâter, et peut-être même de gâter quelqu'un d'autre. De quoi faire honneur à vos bonnes résolutions.

Source: A&W Canada (Groupe CNW/Services alimentaires A&W du Canada Inc.)

Pour un temps limité, faites votre choix entre un Buddy Burger avec fromage garni de bœuf juteux nourri à l'herbe et élevé sans hormones, d'oignons fraîchement grillés, de ketchup, de moutarde et de sauce TeenTM, ou un Buddy Burger au poulet bien croustillant, garni de cornichons et de mayonnaise. Dans les deux cas, il sera accompagné d'un petit format de frites et d'une petite boisson, le tout pour seulement 6 $. Disons qu'à ce prix-là, ce combo porte bien son nom.

Des offres à l'année

Alors que les Canadiens et Canadiennes entament la nouvelle année, A&W prévoit proposer des offres aussi avantageuses que savoureuses afin que sa clientèle puisse profiter de produits de qualité, comme elle l'a toujours fait chez A&W, tout en bénéficiant de prix abordables.

« On sait que les Canadiens et Canadiennes doivent de plus en plus surveiller leurs dépenses, et on veut leur offrir des des options d'aussi bonne qualité à un prix plus avantageux. On croit qu'il s'agit de l'offre de repas la plus avantageuse au pays présentement », dit Susan Senecal, présidente et cheffe de la direction des Services alimentaires A&W du Canada.

Rendez-vous dès aujourd'hui chez A&W pour savourer un Combo valeur à 6 $, offert en restaurant et sur l'appli A&W.

À propos d'A&W Canada :

A&W est la première chaîne de burgers au Canada, avec plus de 1 000 restaurants fièrement détenus et exploités par des Canadiens. Reconnus pour notre célèbre famille Burger, nous offrons des classiques savoureux comme le Teen Burger™, les rondelles d'oignon faites à la main ainsi que la Root Beer A&W™. Vous pouvez déguster nos burgers, nos déjeuners, nos boissons et bien plus encore dans l'un de nos restaurants partout au pays. Pour plus d'informations, visitez le aw.ca .

SOURCE Services alimentaires A&W du Canada Inc.

Pour obtenir plus de renseignements: Joëlle Paquette, Spécialiste des relations publiques, [email protected]