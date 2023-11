GastronomiQc Lab de l'ITHQ et de l'Université Laval, avec l'Université Concordia, présentent Tracéco, le 1er outil d'analyse des achats alimentaires locaux et durables

Un nouvel outil pour répondre aux besoins significatifs en matière d'achat local

Alors que l'approvisionnement en produits locaux présente de nombreux défis, Tracéco est un logiciel simple et performant qui vise à accompagner les acteurs de la restauration publique vers une transition alimentaire en matière d'achat local. Avec l'objectif de favoriser l'achat d'aliments produits ou transformés au Québec, l'application web facilitera la gestion et le suivi de l'ensemble des achats alimentaires dans les institutions publiques du Québec, quelle que soit leur taille.

Développé par l'un des chercheurs du GastronomiQc Lab à l'ITHQ en collaboration avec la direction des services alimentaires de l'Université Laval et de l'Université Concordia, Tracéco est destiné, à terme, à tous les établissements publics offrant un service de restauration. La première phase de déploiement de l'outil portera sur les secteurs prioritaires identifiés par la SNAAQ, soit ceux de la santé et des services sociaux, de l'éducation et de l'enseignement supérieur.

Cette nouvelle plateforme constituera avant tout une ressource pratique d'analyse et d'aide à la décision en matière d'achat alimentaire pour les gestionnaires des cafétérias ainsi que pour les acheteurs institutionnels. Elle permettra également de favoriser la traçabilité des produits afin de mieux identifier leur origine et leur qualité.

Une solution intelligente de pilotage, de gestion et de suivi d'achats alimentaires

Intégrant de nombreuses fonctionnalités numériques, Tracéco est le premier outil clé en main de pilotage et de gestion en matière d'approvisionnement en produits locaux et durables. Sa base de données extrêmement riche recensera, à terme, des milliers de produits alimentaires achetés par les institutions québécoises identifiés à l'aide de codes-barres ou d'autres codes liés aux produits, et utilisés par l'industrie. Tracéco permettra alors de synchroniser en temps réel le compte de chaque utilisateur avec celui de son fournisseur privilégié et ainsi de simplifier les processus de gestion d'opérations administratives et logistiques.

Grâce à ce système élaboré de traçabilité, Tracéco permettra de réaliser un suivi précis en matière d'approvisionnement, d'optimiser les achats de denrées alimentaires selon le type, l'origine, la qualité ou encore la quantité de produits, et d'établir des bilans statistiques personnalisés afin d'être en mesure de se doter de cibles claires d'achats alimentaires québécois. Avec le développement de nouvelles fonctionnalités à venir, il pourrait également contribuer à lutter contre le gaspillage alimentaire, et appuyer le choix et l'achat de produits alimentaires de haute qualité nutritive.

Plus qu'une base de données dynamique, Tracéco est un outil puissant pour aider les services alimentaires institutionnels à satisfaire leurs besoins significatifs en matière d'achat local. Tracéco représentera également un énorme potentiel de développement au sein du secteur bioalimentaire québécois.

« Nous sommes fiers d'avoir porté ce projet par l'entremise d'une équipe d'experts engagés dont Alain Girard, chercheur au GastronomiQc Lab et professeur à l'ITHQ, Stéphanie Vézina et Annie-Pier Mercier, coordonnatrices d'activités dans le secteur de la restauration et de l'axe alimentation responsable à l'Université Laval, et Claudette Torbey, administratrice, développement durable, services alimentaires et opérations commerciales à l'Université Concordia. Mobiliser les acteurs des secteurs liés à la gastronomie autour de projets de recherche collectifs répondant à des enjeux prioritaires des milieux fait partie de nos actions privilégiées et c'est précisément le travail qui a été accompli dans le cadre de ce projet », déclare Véronique Perreault, professeure-chercheure à l'ITHQ et codirectrice du GastronomiQc Lab.

« Concevoir un outil technologique qui répondra à un problème systémique des milieux preneurs et qui contribuera à augmenter la part des produits québécois dans les milieux de la restauration est un accomplissement dont nous nous réjouissons. L'alimentation responsable est d'ailleurs au cœur des activités de restauration au sein de nos différents établissements et ce, depuis plusieurs années. Avec les volumes d'achats importants pour nourrir la communauté, nous avons le pouvoir d'influencer positivement l'offre alimentaire », ajoute Sylvie Turgeon, professeure titulaire, Faculté des Sciences de l'agriculture et de l'alimentation de l'Université Laval et codirectrice du GastronomiQc Lab.

« Nous sommes plusieurs institutions à avoir adopté un plan en matière d'alimentation durable. Avec ce nouvel outil, nous pourrons plus facilement atteindre nos cibles d'achat local et même les dépasser! De plus, Tracéco simplifiera nos opérations grâce à la traçabilité des produits. Nous sommes convaincus que cet outil constituera un véritable moteur de transformation positive pour les cuisines institutionnelles du Québec », précise Sabrina Lavoie, directrice principale de la planification budgétaire et du développement des affaires à l'Université Concordia.

Tracéco vient compléter les outils dont dispose le Service d'accompagnement en approvisionnement local du Centre d'expertise de l'ITHQ, qui vise à aider les institutions publiques à améliorer leurs méthodes de planification et d'approvisionnement en faveur des produits alimentaires québécois. L'outil sera d'ailleurs offert gratuitement pendant 3 ans aux établissements qui bénéficient déjà d'un accompagnement de l'ITHQ dans le cadre de la SNAAQ.

À propos de GastronomiQc Lab

GastronomiQc Lab est une initiative conjointe de l'Université Laval et de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ), dont le but est de favoriser l'innovation et de faire rayonner la gastronomie québécoise à l'échelle locale et internationale. L'ITHQ se démarque au Canada par son rôle de leader dans le secteur de l'hôtellerie, du tourisme et de la restauration et par son expertise scientifique relative à ces domaines. L'Université Laval est, quant à elle, reconnue pour son expertise en sciences de l'alimentation avec sa Faculté des sciences de l'agriculture et de l'alimentation (FSAA) et les approches interdisciplinaires de son Institut sur la nutrition et les aliments fonctionnels (INAF). Les Casinos de Loto-Québec, son partenaire principal, est un acteur d'envergure dans l'industrie.

À propos de l'Université Concordia

Université nouvelle génération, Concordia repense l'avenir de l'enseignement supérieur. Située à Montréal, Concordia est classée meilleure université du Canada de moins de 50 ans. Elle se démarque par sa démarche novatrice axée sur l'apprentissage expérientiel et la recherche interfonctionnelle.

L'Université Concordia accueille annuellement un effectif diversifié et engagé de 51 250 étudiantes et étudiants -- dont près de 10 000 étudiants étrangers originaires de quelque 150 pays, à la Faculté des arts et des sciences, à l'École de gestion John-Molson, à l'École de génie et d'informatique Gina-Cody, à la Faculté des beaux-arts et à Formation continue Concordia.

