GarudaMiles améliore l'utilité et la flexibilité des récompenses en tirant parti des décennies d'expertise de Plusgrade en matière de fidélisation et de données stratégiques à travers leur unité commerciale de fidélisation, Points.

Avec Plusgrade, les membres de GarudaMiles bénéficient de plus de moyens pour gagner et utiliser leurs Miles, y compris la nouvelle fonction « Acheter des Miles ».

Ces outils du programme de fidélisation accélèrent les parcours de récompense des membres, reflétant l'engagement de Garuda Indonesia et de Plusgrade à améliorer le paysage de la fidélisation dans le monde entier.

MONTRÉAL, le 22 août 2024 /CNW/ - Plusgrade , un chef de file mondial des solutions de revenus auxiliaires pour l'industrie du voyage, annonce aujourd'hui un partenariat élargi avec Garuda Indonesia , le transporteur national de l'Indonésie, afin de fournir une suite de solutions de fidélisation pour les membres de GarudaMiles. Cette collaboration permet aux membres d'accéder à la gamme de produits de devises de Plusgrade, garantissant que les membres peuvent maximiser la valeur de leurs primes de fidélité tout en bénéficiant d'une plus grande flexibilité dans la façon dont elles sont gagnées.

Grâce à ce partenariat, les membres auront désormais la possibilité d'accélérer le processus de rémunération en achetant des Miles directement avec la nouvelle fonction « Acheter des Miles ». Cela signifie que les membres pourront atteindre leurs objectifs plus rapidement, en accédant plus tôt que jamais à des vols de première classe et à des avantages exclusifs.

La fonction « Achetez des Miles » offre de nombreux avantages aux membres de GarudaMiles :

Accumulation plus rapide des primes : Les membres peuvent rapidement recharger leur compte afin d'atteindre les seuils de récompense pour les vols ou les surclassements souhaités. Flexibilité dans la planification : La possibilité d'acheter des Miles permet de planifier des voyages plus spontanés et de faire des réservations de dernière minute. Accès à des expériences haut de gamme : Les membres peuvent plus facilement accéder à des options de voyage en classe affaires ou en première classe en complétant leurs Miles existants. Possibilité de faire des cadeaux : Bien qu'il ne s'agisse pas d'une fonction distincte, la possibilité d'acheter des Miles permet aux membres d'acheter et d'offrir des expériences de voyage à leurs amis et à leur famille.

« Chez Plusgrade, nous nous concentrons sur la création de produits qui donnent aux voyageurs ce qu'ils veulent vraiment - plus d'utilité, plus de flexibilité et des expériences sur mesure », a déclaré Ken Harris, fondateur et PDG de Plusgrade. « Nous sommes honorés que notre cher partenaire, Garuda Indonesia, se soit tournés vers pour s'appuyer du succès de leur produit Upgrade afin de créer une offre de revenus auxiliaires plus complète et de créer d'excellentes expériences clients. La nouvelle fonction « Achetez des Miles » permettra aux membres de GarudaMiles de bénéficier d'une valeur accrue pour leurs Miles, de plus de façons de les gagner et d'expériences de voyage personnalisées.

Garuda Indonesia, la seule compagnie aérienne indonésienne de cinq étoiles, est réputée pour son engagement en faveur de l'excellence du service et de la satisfaction des clients. Elle continue d'élever les standards de sonsecteur en offrant des expériences extraordinaires sur l'ensemble de son réseau mondial. Ce partenariat avec Plusgrade souligne l'engagement de Garuda à récompenser ses clients fidèles en leur offrant de meilleurs avantages et une plus grande flexibilité.

« Nous sommes ravis d'étendre notre partenariat avec Plusgrade, en nous appuyant sur leurs décennies d'expertise pour introduire cette fonctionnalité innovante pour nos membres GarudaMiles », a déclaré le président-directeur général de Garuda, Irfan Setiaputra. « Cette collaboration devrait apporter davantage de valeur ajoutée à nos clients, en particulier aux membres de GarudaMiles, car elle ouvre de nouvelles voies permettant à nos membres de gagner et d'échanger des Miles, améliorant ainsi leur expérience de voyage et démontrant notre engagement à fournir un service inégal ». a ajouté Irfan.

Depuis plus de deux décennies, Plusgrade est à l'avant-garde pour aider les programmes de fidélisation à construire, renforcer et développer de meilleures expériences. Cette collaboration avec Garuda Indonesia reflète l'engagement de Plusgrade à transformer le paysage du secteur de la fidélisation et à définir l'avenir des programmes de fidélisation aux côtés de ses chers partenaires.

Pour en savoir plus, veuillez consulter cette page .

À propos de Plusgrade

Plusgrade est le moteur de l'industrie mondiale du voyage grâce à son portefeuille de solutions de premier plan en matière de revenus auxiliaires. Plus de 200 compagnies aériennes, d'hôtellerie, de croisière, de transport ferroviaire de passagers et de services financiers font confiance à Plusgrade pour créer de nouveaux flux de revenus significatifs grâce à des expériences client incroyables. En tant que centrale de revenus auxiliaires, Plusgrade a généré des milliards de dollars de nouvelles opportunités de revenus à travers sa plateforme pour ses partenaires, tout en créant des expériences de voyage améliorées pour des millions de leurs passagers et invités. Plusgrade a été fondée en 2009, son siège social est à Montréal et elle a des bureaux dans le monde entier. Pour plus d'informations, visitez Plusgrade.com .

À propos de Garuda Indonesia



En tant que transporteur national depuis plus de sept décennies, Garuda Indonesia s'est engagée à relier l'archipel tout en portant l'image de la nation sur la scène internationale. Avec une flotte de premier ordre et un concept de service distinctif mettant en valeur l'hospitalité indonésienne, Garuda Indonesia dessert aujourd'hui 35 destinations exotiques en Indonésie et 15 destinations attrayantes dans le monde entier.

Dans le cadre de sa transformation en une entreprise plus agile, plus dynamique et plus rentable, Garuda Indonesia s'efforce d'entreprendre diverses initiatives pour répondre à un plus large éventail d'intérêts, en s'impliquant activement dans des missions humanitaires et environnementales, en collaborant avec des marques locales potentielles et en maintenant une coopération synergique avec des partenaires stratégiques afin de créer une plus grande valeur ajoutée pour la société. Avec notre valeur de service #BecauseYouMatter, Garuda Indonesia s'engage à créer constamment la meilleure expérience pour tous les passagers en fournissant des services de vol axés sur le client et en maintenant des normes de service élevées, y compris la ponctualité, tout au long de l'expérience de vol. Avant et après le vol, les passagers de Garuda Indonesia vivront une expérience authentique qui mettra en valeur l'hospitalité indonésienne, à la fois distinctive et authentique.

SOURCE Plusgrade Inc.

CONTACT AVEC LES MÉDIAS : Carrie Moench, Directrice de la marque et de la communication, Plusgrade, [email protected]; PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, [email protected]