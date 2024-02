Garden Veggie™ lance des croustilles de maïs Flavour Burst™ au Canada, approuvées par les parents et aimées des enfants

La nouvelle gamme de croustilles de maïs pour les enfants est meilleure pour vous et est offerte en deux goûts irrésistibles - Fromage nacho et Ranch piquant

HOBOKEN, New Jersey, 7 février 2024 /CNW/ - Garden Veggie™ Snacks, le pionnier de la collation meilleure pour vous, est fier de présenter sa plus récente innovation, les croustilles de maïs Flavour Burst™ goût Fromage nacho et Ranch piquant. La nouvelle collation prometteuse rivalise avec les autres croustilles de maïs dans les rayons en apportant une saveur irrésistible et un croustillant incomparable à chaque bouchée, tout en restant fidèle à l'engagement de la marque d'offrir des collations meilleures pour la santé de toute la famille.

Garden VeggieMC Snacks, le pionnier dans le domaine des collations de qualité, est fier de présenter sa toute dernière innovation, les croustilles de maïs Flavour Burst™ goût Fromage nacho. (PRNewsfoto/The Hain Celestial Group) 2) Garden VeggieMC Snacks, le pionnier dans le domaine des collations de qualité, est fier de présenter sa toute dernière innovation, les croustilles de maïs Flavour Burst™ goût Ranch piquant. (PRNewsfoto/The Hain Celestial Group)

Les collations sont faites pour être appréciées, et Garden Veggie croit que ce qui est meilleur pour la santé peut aussi être ludique et délicieux. Avec le lancement des croustilles de maïs Flavour Burst™, la marque vise à redéfinir l'expérience de collation, même pour les mangeurs les plus difficiles, en combinant les goûts savoureux Fromage nacho et Ranch piquant avec la délicieuse saveur de maïs croquant et de légumes colorés.

« Le rayon des collations regorge de croustilles de maïs perçues comme un plaisir coupable, a déclaré Ed Kaiser, directeur principal du marketing. En outre, les quelques croustilles de maïs meilleures pour la santé disponibles sont souvent destinées aux adultes ou à des régimes spéciaux, comme le régime Keto ou une alimentation à faible teneur en glucides. Les croustilles Flavour Burst répondent au besoin non satisfait des consommateurs d'une collation délicieuse et meilleure pour la santé destinée aux enfants et à leurs parents. »

Les croustilles de maïs Flavour Burst de Garden Veggie sont certifiées sans gluten et combinent les qualités de cinq types de légumes (épinards, betteraves, poivrons rouges, carottes et tomates) et d'autres ingrédients sains, comme le maïs sans OGM, et ne contiennent ni arômes artificiels ni agents de conservation artificiels. Outre le fait d'être bonnes pour la santé, ces croustilles sont offertes à un prix concurrentiel par rapport à la plupart des croustilles au maïs proposées par des marques conventionnelles ou spécialisées.

« Consciente de l'évolution des préférences des consommateurs, Garden Veggie Snacks a adopté un nouvel objectif de marque : susciter le plaisir et susciter un moment plus heureux, a ajouté M. Kaiser. L'objectif commercial de la marque est de faire de ces croustilles de maïs une plateforme de croissance à long terme, en devenant le choix par excellence des familles. »

Les croustilles au maïs Flavour Burst commenceront à être vendues dans les magasins au Canada à compter de février 2024. Les consommateurs canadiens peuvent trouver les formats de 56 g, 170 g et 283 g dans les épiceries. Le lancement sera appuyé par un solide plan de lancement omnicanal.

À propos de Garden Veggie™ Snacks

Garden Veggie Snacks, qui fait partie de la famille de marques Hain Celestial Group, est un chef de file dans la catégorie des collations meilleures pour la santé, offrant une gamme de délicieuses collations qui répondent aux goûts des parents et des enfants. Garden Veggie snacks are available in a variety of formats to deliver distinctive snacking moments including; classic Garden Veggie™ Straws®, Garden Veggie™ Puffs, Garden Veggie™ Wavy Chips, Garden Veggie™ Stacked Chips™ and Garden Veggie™ Flavour Burst™ Tortilla Chips. En mettant l'accent sur le plaisir et le goût, Garden Veggie Snacks s'engage à apporter de la joie et du bonheur aux familles à chaque bouchée.

À propos du Hain Celestial Group

Hain Celestial Group est une importante entreprise mondiale de santé et de bien-être dont le but est d'inspirer un mode de vie plus sain pour les gens, les collectivités et la planète grâce à des marques « meilleures pour vous ». Depuis plus de 30 ans, notre portefeuille de marques bien-aimées se concentre intentionnellement sur la nutrition et le bien-être qui ont un impact positif aujourd'hui et demain. Les produits de Hain Celestial, dont le siège social est situé à Hoboken (New Jersey), que ce soit des collations, des boissons, des composantes de repas ou des produits de soins personnels, sont commercialisés et vendus dans plus de 75 pays. Our leading brands include Garden Veggie™ Snacks, Terra® chips, Garden of Eatin'® snacks, Earth's Best® and Ella's Kitchen® baby food, Celestial Seasonings® teas, Joya® and Natumi® plant-based beverages, Greek Gods® yogurt, Cully & Sully® soups, Yves® and Linda McCartney's® (under license) sans viande et les soins naturels au soleil Alba Botanica®, entre autres. Pour en savoir plus, visitez hain.com et LinkedIn .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2335481/Hain_Celestial_Flavour_Burst_Nacho_Cheese.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2335482/Hain_Celestial_Flavour_Burst_Zesty_Ranch.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2328906/4533096/Garden_Veggie_Snacks_Logo.jpg

SOURCE The Hain Celestial Group

Renseignements: Contact médias : Madeline Sweeney, [email protected]