MONTRÉAL, le 3 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Le mardi 4 octobre de 11 h à 19 h, GardaWorld vous attend pour sa Journée nationale de l'embauche !

Si vous, un ami, de la parenté ou une connaissance êtes à la recherche d'un emploi, GardaWorld vous invite à sa journée porte ouverte afin de découvrir toutes les possibilités d'emplois stimulants et gratifiants.

Plusieurs succursales de GardaWorld à travers le Canada ouvriront leurs portes aux intéressés qui désirent en apprendre davantage sur l'industrie de la sécurité, comment devenir agent de sécurité et obtenir une formation ainsi qu'un permis, de même qu'aux agents de sécurité intéressés à mieux connaître l'entreprise.

Voici les villes et succursales :



Que vous soyez novices ou que vous possédiez des compétences dans le domaine, des conseillers experts en recrutement dans le secteur de la sécurité seront sur place pour vous accompagner et vous conseiller dans la révision de votre CV. Si vous le désirez, nous pourrons également faire une simulation d'entrevue et ainsi maximiser vos chances de décrocher l'emploi de vos rêves !

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec Aurélie Boffredo à [email protected].

