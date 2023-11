MONTRÉAL, le 24 nov. 2023 /CNW/ - La Corporation de Sécurité GardaWorld (« GardaWorld » ou la « Société »), un champion mondial en matière de services de sécurité, de gestion intégrée du risque et de solutions de transport de valeurs, a annoncé aujourd'hui que l'Administration canadienne de la sûreté du transport aérien (« ACSTA ») a conclu un contrat avec la Société pour la prestation de services de sécurité à l'embarquement des passagers, du personnel de l'aéroport, des membres d'équipage, du personnel de cabine et des bagages dans les plus grandes régions administratives de l'ACSTA, soit le Centre et l'Est, ce qui représente 45 aéroports, soit 50 % de tous les aéroports de l'ACSTA.

Dans le cadre de ces contrats pour ces régions, GardaWorld desservira deux des plus importants aéroports internationaux au Canada, soit l'aéroport Pearson de Toronto et l'aéroport international Montréal-Trudeau, qui accueillent à eux seuls un total de 55 millions de voyageurs par année.

« Nous sommes très heureux de poursuivre notre rôle crucial en tant que partenaire de confiance de l'ACSTA. En tant que chef de file mondial en matière de solutions de sécurité et champion canadien de la sécurité, l'engagement de GardaWorld envers l'excellence est inégalé. Notre capacité à livrer constamment, à innover et à mener dans le paysage mondial de la sécurité en constante évolution est incomparable dans l'industrie. La croissance continue de notre partenariat avec l'ACSTA témoigne de notre approche rigoureuse, complète et centrée sur le client en matière de contrôle de sécurité et de sûreté dans le système de transport aérien du Canada », affirme Jean-Luc Meunier, président et chef de l'exploitation, Services de sécurité - GardaWorld Canada.

« Depuis deux décennies, ce fut un privilège de collaborer avec l'ACSTA pour servir les passagers et nous sommes fiers de pouvoir étendre notre offre de services à travers le Canada en jouant un rôle critique dans la sécurité nationale. Comme toujours, notre approche, axée sur le service à la clientèle, vise à assurer une expérience sans faille et sécuritaire à tous les voyageurs aériens », a déclaré Vicki Benoit, vice-présidente, Aviation, Services de sécurité - GardaWorld Canada.

Ces accords de cinq ans sont évalués à environ 2,7 milliards de dollars au total, avec deux options de prolongation de cinq ans chacune. Les ententes entreront en vigueur le 1er avril 2024.

GardaWorld travaille avec l'ACSTA depuis 2003 et emploie plus de 5 000 agents de contrôle hautement qualifiés.

À propos de GardaWorld

GardaWorld est un champion mondial en matière de services de sécurité, de gestion intégrée du risque et de solutions de transport de valeurs, employant plus de 132 000 professionnels hautement qualifiés et dévoués. Animée par une culture entrepreneuriale et des valeurs fondamentales d'intégrité, de vigilance, de confiance et de respect, GardaWorld offre des solutions technologiques et de sécurité personnalisées et sophistiquées grâce à des partenariats de haut niveau et à une prestation de services de qualité supérieure. Conscients que la sécurité est essentielle à la conduite des affaires et au maintien de la sécurité des communautés, nous sommes fiers d'être depuis longtemps le partenaire de choix en matière de sécurité de grandes marques, d'entreprises classées au Fortune 500 et de gouvernements. Pour plus d'informations, visitez garda.com/fr.

SOURCE Corporation de Sécurité Garda World

Renseignements: [email protected]