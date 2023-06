Un champion mondial des services de sécurité transforme la façon dont les travailleurs de première ligne se connectent et interagissent avec l'entreprise et entre eux, en se positionnant à l'avant-garde des tendances en matière d'engagement des employés.

MONTRÉAL, le 27 juin 2023 /CNW/ - La Corporation de sécurité GardaWorld ("GardaWorld"), un champion mondial en matière de services de sécurité, de gestion intégrée du risque et de solutions de transport de valeurs est heureuse d'annoncer, en collaboration avec Microsoft, le lancement d'une version personnalisée de Microsoft Viva Connections pour ses travailleurs de première ligne du monde entier. En commençant par le Canada et en se déployant à l'échelle mondiale au cours des prochains mois, GardaWorld investit dans ses employés et montre la voie en matière de communications avec ses employés de première ligne grâce à la mise en place de cette application spécialisée. Avec une communication bidirectionnelle, l'application permettra à ses plus de 120 000 employés de première ligne à travers l'entreprise de communiquer avec le siège social et entre eux 24 heures par jour.

Disponible via Microsoft Teams, Viva Connections offre aux employés à distance de GardaWorld, qui opèrent à travers le pays et dans le monde entier, un guichet unique pour accéder aux outils dont ils ont besoin pour rester informés, engagés et connectés. Une fois que l'application est téléchargée sur leur appareil mobile, les employés peuvent consulter les actualités et les informations de l'entreprise liées à leur travail, émettre des rétroactions et communiquer avec leurs équipes par le biais du clavardage ou des appels. L'application est intégrée sans faille à l'ensemble de l'organisation grâce à l'infrastructure de communication et de collaboration de Microsoft 365. Cela garantit que les professionnels de la sécurité de GardaWorld ont accès aux dernières mises à jour, ressources et supports de formation, quel que soit leur emplacement.

« Nos agents de sécurité sont essentiels à notre organisation, et nous souhaitons non seulement investir dans leur succès, mais nous apprécions également leurs contributions et leurs idées pour mieux répondre aux besoins de nos clients », a déclaré Isabelle Panelli, vice-présidente, Bureau du chef de la direction de GardaWorld. « Notre objectif est toujours de mettre nos employés au premier plan et de favoriser un engagement profond au sein de l'ensemble de notre personnel. En utilisant la puissance de Microsoft Viva Connections et en le personnalisant selon nos besoins spécifiques, nous sommes en mesure d'atteindre cet objectif grâce à une communication multilatérale efficace - de la direction au personnel et vice-versa ainsi que du personnel au personnel. »

« GardaWorld utilise Microsoft Viva Connections de manière vraiment novatrice, fournissant à de nombreuses organisations un modèle pour autonomiser les employés sur le terrain », a déclaré Jason Brommet, responsable du travail moderne et de Surface pour l'Amérique du Nord chez Microsoft. « Leurs efforts contribueront à maintenir les employés dans le flux de travail et connectés où qu'ils se trouvent, permettant à GardaWorld de créer une culture résiliente et agile. »

Pour plus d'informations, consultez l'étude de cas que Microsoft a publiée sur le développement de cet outil de communication clé, qui présente les meilleures pratiques et les enseignements clés. Elle est disponible sur le site web de Microsoft: Avec Microsoft Viva Connections, GardaWorld, renforce la collaboration et l'engagement de ses employés répartis partout dans le monde.

À propos de GardaWorld

GardaWorld est un champion mondial en matière de services de sécurité, de gestion intégrée du risque et de solutions de transport de valeurs, employant plus de 132 000 professionnels hautement qualifiés et dévoués. Animée par une culture entrepreneuriale et des valeurs fondamentales d'intégrité, de vigilance, de confiance et de respect, GardaWorld offre des solutions technologiques et de sécurité personnalisées et sophistiquées grâce à des partenariats de haut niveau et à une prestation de services de qualité supérieure. Conscients que la sécurité est essentielle à la conduite des affaires et au maintien de la sécurité des communautés, nous sommes fiers d'être depuis longtemps le partenaire de choix en matière de sécurité de grandes marques, d'entreprises classées au Fortune 500 et de gouvernements. Pour plus d'informations, visitez garda.com/fr .

