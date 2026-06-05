GardaWorld Gestion du numéraire - Canada est fière de commanditer l'événement annuel « Atlantic 911 Ride », parmi d'autres initiatives visant à soutenir les premiers intervenants et les communautés

CHARLOTTETOWN, PE, June 5, 2026 /CNW/ - GardaWorld Gestion du numéraire, le principal fournisseur nord-américain de solutions intégrées et personnalisées de gestion automatisée du numéraire, est fière d'être partenaire de l'événement annuel « Atlantic 911 Ride », qui se tiendra les 6 et 7 juin et qui rassemble les premiers intervenants, les membres de la communauté et les personnes qui les soutiennent dans un esprit commun de commémoration et de service.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre du soutien plus large apporté par GardaWorld Gestion du numéraire aux initiatives communautaires de la région du Canada atlantique, qui ont un impact concret. Dans le cadre de ces efforts, GardaWorld Gestion du numéraire a récemment fait don d'un véhicule blindé de transport de fonds hors service au service de police d'Amherst, le 14 mai 2026, afin qu'il soit transformé en véhicule spécialisé pour l'unité SWAT, contribuant ainsi à renforcer la sécurité des agents et les capacités d'intervention d'urgence. GardaWorld Gestion du numéraire avait déjà fait don de deux véhicules de ce type à la police de Miramichi et aux services de police de Charlottetown.

GardaWorld Gestion du numéraire s'est également associée à plusieurs services de police des Maritimes pour lancer le programme « Teddy Bear Patrol », présenté le 14 mai 2026 à l'occasion de la Semaine de la police à Amherst, en Nouvelle-Écosse, en présence du chef de police Dwayne Pike, du sergent Aaron Graham du service de police d'Amherst et du maire Rob Small.

Ce programme fournit des ours en peluche aux agents de police afin qu'ils les remettent à des enfants confrontés à des situations traumatisantes, notamment des accidents, des incidents domestiques et d'autres situations de crise. Des études montrent que ces objets réconfortants peuvent aider les enfants à surmonter un traumatisme, favoriser leur développement émotionnel et renforcer leur résilience. Cette initiative aide également les agents à instaurer un climat de confiance et à tisser des liens positifs avec les familles dans les moments difficiles. Ce programme sera étendu à d'autres services de police des Maritimes au cours des prochains mois.

« Le succès d'initiatives comme celles-ci témoigne de la solidité des partenariats entre les organisations, les organismes et les acteurs de la sécurité communautaire », a déclaré le chef Dwayne Pike, du service de police d'Amherst. « Lorsque nous travaillons ensemble, nous sommes mieux outillés pour soutenir nos communautés, renforcer la sécurité publique et apporter une aide concrète aux familles, en particulier dans les moments difficiles. »

« Chez GardaWorld Gestion du numéraire, notre responsabilité va au-delà des services que nous fournissons », a déclaré Darrell Coffin, vice-président des opérations pour les régions de l'Atlantique, de l'Ontario et de l'Ouest canadien chez GardaWorld Gestion du numéraire - Canada. « Nous sommes fiers de soutenir les premiers intervenants, de renforcer les capacités en matière de sécurité publique et de faire une différence dans les communautés où nous vivons et travaillons. »

Ces initiatives témoignent de l'engagement constant de GardaWorld Gestion du numéraire en faveur de la participation communautaire et de sa conviction que des partenariats solides entre les entreprises, les services d'urgence et les organisations locales contribuent à rendre les communautés plus sûres et résilientes.

À propos de GardaWorld Gestion du numéraire - Canada

GardaWorld Gestion du numéraire est le principal fournisseur de solutions intégrées personnalisées d'automatisation de gestion du numéraire en Amérique du Nord, incluant le transport sécurisé, la gestion du numéraire, le traitement de chambres fortes, ainsi que les services pour guichets automatiques et recycleurs de billets. En tant que plus important processeur d'espèces, de monnaie et de chèques au Canada et aux États-Unis, nous gérons et déplaçons quotidiennement plus de 8 milliards de dollars en liquidités, au service des secteurs financier, commercial, gouvernemental et corporatif.

GardaWorld Gestion du numéraire - Canada a son siège social à Montréal et compte sur une équipe de plus de 3 200 professionnels des services de gestion du numéraire. Nos succursales sécurisées et centres de traitement, stratégiquement situés à travers le pays, sont appuyés par des technologies de pointe, un soutien à la clientèle 365/24/7 et une expertise logistique reconnue.

À propos de GardaWorld

GardaWorld est une entreprise dotée d'un fort esprit entrepreneurial qui forme des champions mondiaux en matière de services de sécurité, de technologies de sécurité axées sur l'intelligence artificielle, de gestion intégrée des risques et de solutions d'automatisation de la trésorerie, et qui emploie plus de 132 000 professionnels hautement qualifiés et dévoués partout dans le monde. Guidés par une culture entrepreneuriale et des valeurs d'intégrité, de vigilance, de confiance et de respect, les champions mondiaux de GardaWorld offrent des solutions de sécurité et de technologie personnalisées, appuyées par des partenariats à forte valeur ajoutée ainsi que par une prestation de services hors pair. Reconnaissant que la sécurité est essentielle à la résilience organisationnelle des affaires et à la sécurité des communautés, GardaWorld s'engage à assurer une gouvernance impeccable, des soins professionnels et le bien-être de tous. Grâce à une réputation bien méritée, les entreprises de GardaWorld sont depuis longtemps des partenaires de choix en matière de sécurité pour certaines des marques les plus en vue, des personnes influentes, des sociétés du Fortune 500 et des gouvernements. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez gardaworld.com.

SOURCE GardaWorld Cash

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