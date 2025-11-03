Une convention collective qui réaffirme la valeur des équipes et l'avenir de GardaWorld Transport de valeurs - Canada

MONTRÉAL, le 3 nov. 2025 /CNW/ - GardaWorld Transport de valeurs, le principal fournisseur nord-américain de solutions intégrées et personnalisées de gestion automatisée du numéraire-- incluant le transport sécurisé, la gestion du numéraire, le traitement de chambres fortes, les services pour guichets automatiques et recycleurs de billets -- est fière d'annoncer la ratification d'une nouvelle convention collective à long terme avec le Syndicat national des convoyeur(e)s de fonds - SCFP 3812.

Alors que notre industrie traverse une profonde transformation basée sur l'automatisation, le Syndicat et GardaWorld Transport de valeurs ont conclu une entente qui reflète un engagement commun envers le respect, la collaboration et le renouveau. Cette convention collective répond aux priorités de nos équipes et s'aligne sur les valeurs fondamentales de l'entreprise : assurer la sécurité, exercer notre profession avec rigueur et reconnaître le rôle de celles et ceux qui protègent, transportent et traitent les valeurs au quotidien. Un travail indispensable au bon fonctionnement de l'économie.

Faits saillants de l'entente :

Amélioration des salaires et des avantages sociaux, reconnaissant la nature exigeante du travail effectué par les équipes de GardaWorld Transport de valeurs au Québec.





Renforcement d'une culture de travail favorisant le respect mutuel, l'écoute et un dialogue constructif entre les membres de l'équipe, la direction et les ressources humaines.





Mise en œuvre d'actions concrètes issues des négociations, incluant l'ajout de ressources, de mesures de soutien et d'initiatives de développement visant à accroître le sentiment d'appartenance, l'excellence opérationnelle et la qualité des services offerts.





Déploiement de solutions technologiques de pointe et flexibles, pour mieux appuyer nos équipes dans leur quotidien et renforcer la qualité du service rendu à nos clients.

« Nous savons à quel point notre rôle est essentiel au bon fonctionnement de l'économie canadienne. Nous profitons de l'occasion du renouvellement de la convention collective pour réaffirmer l'importance essentielle du rôle de nos équipes sur le terrain », a déclaré Dominic Mailloux, vice-président, ressources humaines, GardaWorld Transport de valeurs - Canada. « Cette entente marque une étape clé, elle nous permet d'investir davantage dans nos gens, de renforcer notre culture d'appartenance et de valorisation, et de donner à ceux qui protègent et transportent les valeurs chaque jour les outils, le soutien et la reconnaissance qu'ils méritent. Ensemble, nous bâtissons une unité plus forte, plus fière et résolument tournée vers l'avenir. »

À propos de GardaWorld Transport de valeurs - Canada

GardaWorld Transport de valeurs est le principal fournisseur de solutions intégrées personnalisées d'automatisation de gestion du numéraire en Amérique du Nord, incluant le transport sécurisé, la gestion du numéraire, le traitement de chambres fortes, ainsi que les services pour guichets automatiques et recycleurs de billets. En tant que plus important processeur d'espèces, de monnaie et de chèques au Canada et aux États-Unis, nous gérons et déplaçons quotidiennement plus de 8 milliards de dollars en liquidités, au service des secteurs financier, commercial, gouvernemental et corporatif.

GardaWorld Transport de valeurs - Canada a son siège social à Montréal et compte sur une équipe de plus de 3 200 professionnels des services de gestion du numéraire. Nos succursales sécurisées et centres de traitement, stratégiquement situés à travers le pays, sont appuyés par des technologies de pointe, un soutien à la clientèle 365/24/7 et une expertise logistique reconnue.

À propos de GardaWorld

GardaWorld est une entreprise dotée d'un fort esprit entrepreneurial qui forme des champions mondiaux en matière de services de sécurité, de technologies de sécurité axées sur l'intelligence artificielle, de gestion intégrée des risques et de solutions d'automatisation de la trésorerie, et qui emploie plus de 132 000 professionnels hautement qualifiés et dévoués partout dans le monde. Guidés par une culture entrepreneuriale et des valeurs d'intégrité, de vigilance, de confiance et de respect, les champions mondiaux de GardaWorld offrent des solutions de sécurité et de technologie personnalisées, appuyées par des partenariats à forte valeur ajoutée ainsi que par une prestation de services hors pair. Reconnaissant que la sécurité est essentielle à la résilience organisationnelle des affaires et à la sécurité des communautés, GardaWorld s'engage à assurer une gouvernance impeccable, des soins professionnels et le bien-être de tous. Grâce à une réputation bien méritée, les entreprises de GardaWorld sont depuis longtemps des partenaires de choix en matière de sécurité pour certaines des marques les plus en vue, des personnes influentes, des sociétés du Fortune 500 et des gouvernements. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez gardaworld.com.

