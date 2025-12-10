TORONTO, le 10 déc. 2025 /CNW/ - GardaWorld Transport de valeurs, le principal fournisseur nord-américain de solutions intégrées et personnalisées de gestion automatisée du numéraire -- incluant le transport sécurisé, la gestion du numéraire, le traitement de chambres fortes, les services pour guichets automatiques et recycleurs de billets --, est heureuse d'annoncer qu'une nouvelle convention collective à long terme a été ratifiée avec les membres de Teamsters des sections locales 419 et 879.

Cette étape importante souligne notre engagement envers nos employés et le travail essentiel qu'ils accomplissent chaque jour. Elle reconnaît leur contribution à leurs équipes, aux collectivités qu'ils desservent et à l'économie canadienne. Leur dévouement et leur professionnalisme sont essentiels à notre succès, et cette convention en témoigne. Cette entente intervient à un moment de transformation charnière au sein de l'industrie. Face aux nouveaux défis opérationnels, technologiques et réglementaires auxquels les entreprises sont confrontées, GardaWorld Transport de valeurs - Canada se positionne pour aborder le changement avec confiance tout en continuant d'offrir des services novateurs et fiables à ses clients de l'Ontario. Cette convention assure non seulement la stabilité et la clarté pour les employés et les clients, mais renforce également les bases d'une croissance durable et de l'excellence opérationnelle.

« Nous savons à quel point notre rôle est essentiel au bon fonctionnement de l'économie canadienne. Cette convention témoigne de notre engagement collectif envers nos employés. Je suis fier de ce que nous avons accompli ensemble grâce à notre dévouement et à notre collaboration, et je me réjouis à l'idée de bâtir sur ces fondations, de poursuivre notre succès et d'accomplir encore plus de choses avec cette équipe », a déclaré Dominic Mailloux, vice-président, Ressources humaines, GardaWorld Transport de valeurs - Canada. À cela, il a ajouté : « Cela met également en lumière les grandes priorités stratégiques de GardaWorld Transport de valeurs - Canada, notamment l'investissement dans le perfectionnement des employés, l'innovation en milieu de travail et les initiatives qui renforcent la résilience organisationnelle. »

La direction de GardaWorld Transport de valeurs - Canada souligne que le succès de ses opérations est directement lié au dévouement de ses employés. Les employés jouent un rôle essentiel non seulement dans la prestation des services quotidiens, mais aussi dans l'avenir de l'organisation. Leurs compétences, leur expertise et leur engagement sous-tendent la capacité de l'entreprise à répondre aux besoins des clients, à soutenir les collectivités locales et à contribuer de façon significative à l'économie canadienne.

À propos de GardaWorld Transport de valeurs - Canada

GardaWorld Transport de valeurs est le principal fournisseur de solutions intégrées personnalisées d'automatisation de gestion du numéraire en Amérique du Nord, incluant le transport sécurisé, la gestion du numéraire, le traitement de chambres fortes, ainsi que les services pour guichets automatiques et recycleurs de billets. En tant que plus important processeur d'espèces, de monnaie et de chèques au Canada et aux États-Unis, nous gérons et déplaçons quotidiennement plus de 8 milliards de dollars en liquidités, au service des secteurs financier, commercial, gouvernemental et corporatif.

GardaWorld Transport de valeurs - Canada a son siège social à Montréal et compte sur une équipe de plus de 3 200 professionnels des services de gestion du numéraire. Nos succursales sécurisées et centres de traitement, stratégiquement situés à travers le pays, sont appuyés par des technologies de pointe, un soutien à la clientèle 365/24/7 et une expertise logistique reconnue.

À propos de GardaWorld

GardaWorld est une entreprise dotée d'un fort esprit entrepreneurial qui forme des champions mondiaux en matière de services de sécurité, de technologies de sécurité axées sur l'intelligence artificielle, de gestion intégrée des risques et de solutions d'automatisation de la trésorerie, et qui emploie plus de 132 000 professionnels hautement qualifiés et dévoués partout dans le monde. Guidés par une culture entrepreneuriale et des valeurs d'intégrité, de vigilance, de confiance et de respect, les champions mondiaux de GardaWorld offrent des solutions de sécurité et de technologie personnalisées, appuyées par des partenariats à forte valeur ajoutée ainsi que par une prestation de services hors pair. Reconnaissant que la sécurité est essentielle à la résilience organisationnelle des affaires et à la sécurité des communautés, GardaWorld s'engage à assurer une gouvernance impeccable, des soins professionnels et le bien-être de tous. Grâce à une réputation bien méritée, les entreprises de GardaWorld sont depuis longtemps des partenaires de choix en matière de sécurité pour certaines des marques les plus en vue, des personnes influentes, des sociétés du Fortune 500 et des gouvernements. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez gardaworld.com.

SOURCE GardaWorld Cash

Contact : [email protected]