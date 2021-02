LA DIFFUSION, LA PUBLICATION OU LA DISTRIBUTION, EN TOUT OU EN PARTIE, DU PRÉSENT COMMUNIQUÉ EST INTERDITE DANS OU DEPUIS TOUT TERRITOIRE OÙ ELLE CONSTITUERAIT UNE VIOLATION DES LOIS OU DES RÈGLEMENTS APPLICABLES DE CE TERRITOIRE.

Corporation de Sécurité Garda World

("GardaWorld") par sa filiale en propriété exclusive,

Fleming Capital Securities, Inc. ("Fleming")

MONTRÉAL, le 22 févr. 2021 /CNW Telbec/ - GardaWorld, la plus importante entreprise de services de sécurité et de transport de valeurs à capital fermé au monde, a décidé de rester ferme avec son offre qui avait été précédemment annoncée (faite par l'intermédiaire de sa filiale en propriété exclusive, Fleming) de 235 pence en vue d'acquérir la totalité du capital social G4S plc (« G4S ») (« Offre Majorée »). En conséquence, l'Offre Majorée de GardaWorld est définitive et ne sera pas révisée.

Stéphan Crétier, fondateur, président du Conseil d'administration, président et chef de la direction de GardaWorld, ajoute :

« GardaWorld demeure sans contredit le meilleur propriétaire qui puisse y avoir pour G4S, mais nous sommes des acheteurs disciplinés et nous refusons de surpayer pour une entreprise dont les enjeux systémiques face aux critères ESG ne cessent de remonter à la surface.

GardaWorld possède les compétences, l'expertise et l'ambition requises pour relever les nombreux défis auxquels G4S est confrontée. Nous comprenons que l'essence même de notre industrie repose d'abord sur les gens. Nous avons une connaissance approfondie des environnements opérationnels complexes et notre feuille de route reflète une solide capacité à faire croître des entreprises de façon rentable.

Néanmoins, des ressources considérables seront requises pour mener à bien l'intégration de G4S, qui compte 530 000 employés et une présence dans 85 pays. La résolution des enjeux déjà apparents nécessitera des investissements plus importants et, en l'absence d'un engagement satisfaisant de la part de G4S, nous n'avons pas été en mesure de mener à bien notre vérification diligente.

À la lumière de ce qui précède, nous avons conclu qu'à un prix supérieur à 235 pence par action, il existe des opportunités plus avantageuses et moins risquées pour GardaWorld. Nous continuerons donc de saisir les occasions qui s'offrent à nous pour poursuivre activement nos objectifs de croissance et demeurer le partenaire de référence dans le secteur de la sécurité et des services spécialisés. »

À propos de GardaWorld

GardaWorld est la plus importante entreprise privée de services de sécurité et de transport de valeurs à capital fermé au monde, offrant des solutions de sécurité physique, des solutions complètes de gestion du numéraire et du transport de valeurs et via Crisis24, la gestion globale des risques de sécurité. Partenaire de choix pour les entreprises privées, les gouvernements, les organisations humanitaires et les multinationales, GardaWorld emploie plus de 102 000 professionnels hautement qualifiés et dévoués qui desservent une clientèle diversifiée au Royaume-Uni, en Amérique du Nord, en Afrique, en Asie et au Moyen-Orient. Pour plus d'information, veuillez visiter www.garda.com.

Énoncés de nature prospective

Le présent communiqué et l'Annonce (y compris l'information incorporée par référence dans l'Annonce), les déclarations verbales faites au sujet de l'Offre Majorée et d'autres informations publiées par GardaWorld ou Fleming contiennent certaines déclarations prospectives concernant la situation financière, les résultats d'exploitation et les activités de GardaWorld et de G4S et de leurs groupes respectifs (respectivement le « Groupe GardaWorld » et le « Groupe G4S » et collectivement le « Groupe Élargi »), ainsi que certains plans et objectifs de GardaWorld à l'égard du Groupe Élargi. Toutes les déclarations autres que les déclarations de faits historiques sont, ou peuvent être considérées comme des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives sont des déclarations d'attentes futures qui sont basées sur les attentes et les hypothèses actuelles de la direction et impliquent des risques et des incertitudes connus et inconnus qui pourraient faire en sorte que les résultats, les performances ou les événements réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou inférés dans ces déclarations. Les énoncés prospectifs comprennent, entre autres, des énoncés concernant l'exposition potentielle de GardaWorld, du Groupe GardaWorld, de G4S et/ou du Groupe G4S aux risques du marché et des énoncés exprimant les attentes, les croyances, les estimations, les prévisions, les projections et les hypothèses de la direction, y compris en ce qui concerne les économies de coûts, les synergies, les bénéfices, les flux de trésorerie, le rendement du capital moyen utilisé, la production et les perspectives futures. Souvent, mais pas toujours, ces déclarations prospectives sont identifiées par l'utilisation de termes et d'expressions tels que "anticiper", "croire", "pourrait", "estimer", "attendre", "buts", "avoir l'intention", "pouvoir", "objectifs", "perspectives", "planifier", "probablement", "projeter", "risques", "chercher", "devrait", "cible", "sera" et d'autres termes et expressions similaires.

Il existe un certain nombre de facteurs qui pourraient affecter les opérations futures de GardaWorld, du Groupe GardaWorld, de G4S et/ou du Groupe G4S et qui pourraient faire en sorte que les résultats diffèrent sensiblement de ceux exprimés dans les énoncés prospectifs inclus dans le présent communiqué et l'Annonce, y compris (sans s'y limiter) : (a) les changements dans la demande pour les produits de GardaWorld et/ou de G4S ; (b) les fluctuations des devises ; (c) la perte de parts de marché et la concurrence dans l'industrie ; (d) les risques associés à l'identification de propriétés et de cibles appropriées, ainsi qu'à la négociation et à la réalisation réussies de telles transactions ; (e) les changements dans les conditions commerciales ; et (f) les changements dans le gouvernement et la réglementation, y compris en ce qui concerne la santé et la sécurité.

Toutes les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué et l'Annonce sont expressément sous réserve dans leur intégralité des mises en garde contenues ou mentionnées dans la présente section. GardaWorld, Fleming et leurs associés, administrateurs, dirigeants et conseillers respectifs ne fournissent aucune représentation, assurance ou garantie que les événements exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs du présent communiqué ou l'Annonce se produiront réellement. Les lecteurs ne doivent pas se fier indûment aux déclarations prospectives.

Chaque déclaration prospective n'est valable qu'à compter de la date du présent communiqué et de l'Annonce. Ni GardaWorld, ni Fleming, ni le Groupe GardaWorld ne s'engagent à mettre à jour ou à réviser publiquement une déclaration prospective à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, sauf dans la mesure où la loi l'exige. Compte tenu de ces risques, les résultats pourraient différer sensiblement de ceux qui sont énoncés, implicites ou déduits des déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué et l'Annonce.

SOURCE Corporation de Sécurité Garda World

Renseignements: [email protected], +1 514 281-2811 poste 2700

Liens connexes

https://www.garda.com/