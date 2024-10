Crée une position de champion global pour GardaWorld et ses entreprises dans l'industrie de la télésurveillance vidéo mobile et fixe à marge élevée et à forte croissance.

Capacités de pointe en matière de surveillance et de technologie, y compris en matière de R-D et de production, avec un haut niveau de compatibilité avec ECAMSECURE de GardaWorld

MONTRÉAL, le 21 oct. 2024 /CNW/ - La Corporation de sécurité Garda World (« GardaWorld » ou « la Société »), une entreprise à l'esprit entrepreneurial axée sur la création de champions mondiaux en matière de services de sécurité, de technologie de sécurité basée sur l'intelligence artificielle, de gestion intégrée du risque et de solutions d'automatisation de la gestion du numéraire, a annoncé aujourd'hui qu'elle a conclu une entente et un plan de fusion (« entente contraignante») pour acquérir l'entreprise Stealth Monitoring, un leader nord-américain des solutions de pointe en matière de sécurité de surveillance vidéo fixe et mobile.

En s'appuyant sur les fondements couronnés de succès de la plateforme d'ECAMSECURE, l'acquisition de Stealth Monitoring établira un leader mondial des solutions de surveillance vidéo à distance basées sur l'IA. Cette acquisition permettra d'introduire une technologie brevetée et une expertise étendue en matière de produits, ainsi que d'unir les forces complémentaires et les technologies de pointe des deux entreprises, ce qui augmentera considérablement la valeur et la portée des offres aux clients.

« Forts de plusieurs décennies d'expérience dans le domaine de la surveillance vidéo mobile et fixe, nous considérons Stealth Monitoring comme une entreprise hautement complémentaire à nos plateformes championnes mondiales existantes et comme une occasion unique d'établir un leadership nord-américain inégalé dans ce secteur », a déclaré Stephan Crétier, fondateur, président et chef de la direction de GardaWorld. « Nous nous réjouissons à l'idée de faire équipe avec les experts et les opérateurs ambitieux de Stealth Monitoring, qui partagent notre vision entrepreneuriale axée sur la croissance, sur la création de valeur et le désir d'innover et de transformer nos industries. »

« Depuis toujours, nous sommes déterminés à faire progresser la vidéosurveillance commerciale en Amérique du Nord grâce à notre engagement en faveur de l'expérience client et du développement des technologies de pointe », a déclaré Max Baigelman, chef de la direction de Stealth Monitoring.

« Notre objectif a toujours été de prévoir les besoins de nos clients et d'offrir continuellement les meilleures solutions. GardaWorld partage notre attitude de gagnant ainsi qu'un bilan incroyable pour élever les opérations des entreprises de l'industrie de la sécurité à un prochain niveau de croissance et de création de valeur. Nous avons hâte de joindre nos forces pour poursuivre l'expansion de Stealth », a ajouté Erik Mikkelsen, président et directeur des revenus de Stealth Monitoring.

Stealth Monitoring compte environ 2 000 employés répartis dans plus de 40 bureaux et 8 centres de surveillance vidéo à la fine pointe de la technologie.

La transaction devrait être conclue au quatrième trimestre de cette année, sous réserve des approbations réglementaires habituelles et des conditions de clôture.

À propos de GardaWorld

GardaWorld est une entreprise à l'esprit entrepreneurial axée sur la création de champions mondiaux en matière de services de sécurité, de technologies de sécurité basées sur l'intelligence artificielle, de gestion intégrée du risque et de solutions d'automatisation de la gestion du numéraire, employant plus de 132 000 professionnels hautement qualifiés et dévoués à travers le monde. Animée par une culture entrepreneuriale et des valeurs d'intégrité, de vigilance, de confiance et de respect, les champions mondiaux de GardaWorld offrent des solutions de sécurité et de technologie personnalisées, grâce à des partenariats de haut niveau et à une prestation de services de qualité supérieure. Consciente que la sécurité est essentielle à la résilience organisationnelle des affaires et à la sécurité des communautés, GardaWorld s'engage à assurer une gouvernance impeccable, des services professionnels et le bien-être de tous. Grâce à une réputation bien méritée, les entreprises de GardaWorld sont depuis longtemps des partenaires de choix en matière de sécurité pour certaines des marques les plus en vue, des personnes influentes, des entreprises classées au Fortune 500 et des gouvernements. Pour obtenir plus d'informations, visitez gardaworld.com/fr.

À propos d'ECAMSECURE

ECAMSECURE, une société de GardaWorld, est le pionnier de la vidéosurveillance extérieure, fournissant depuis plus de 30 ans des systèmes de surveillance portatifs qui allient intelligence artificielle, technologie et équipement de sécurité mobile de pointe. ECAMSECURE se distingue comme un véritable fournisseur de services de sécurité de bout en bout et fournit des solutions intégrées qui englobent la conception, la surveillance et l'entretien de solutions de sécurité de pointe adaptées aux besoins précis des clients. ECAMSECURE fait partie de GardaWorld, une entreprise à l'esprit entrepreneurial axée sur la création de champions mondiaux en matière de services de sécurité, de technologie de sécurité basées sur l'intelligence artificielle, de gestion intégrée du risque et de solutions d'automatisation de la gestion du numéraire. Pour obtenir plus d'information, visitez ecamsecure.garda.com.

À propos de Stealth Monitoring

Stealth Monitoring, dont le siège social est situé à Dallas, au Texas, est le principal fournisseur de solutions commerciales de télésurveillance vidéo en Amérique du Nord. L'entreprise se spécialise dans la surveillance vidéo proactive et intelligente qui peut améliorer les capacités de détection des menaces et aider à prévenir les crimes avant qu'ils ne se produisent. Leurs solutions novatrices en matière de sécurité combinent une technologie sophistiquée au renseignement humain et des processus simplifiés pour aider à dissuader les criminels et à réduire les coûts associés au personnel de sécurité. Avec un effectif de plus de 2 000 employés répartis dans plus de 40 bureaux et 8 centres de surveillance vidéo à la fine pointe de la technologie, l'entreprise surveille de façon proactive plus de 100 000 caméras chaque soir, ce qui a pour effet de dissuader plus de 50 000 activités criminelles, de procéder à plus de 1 000 arrestations et d'analyse environ 70 000 vidéos de clients chaque année, ce qui contribue à assurer la sécurité des entreprises partout en Amérique du Nord. Pour en savoir plus sur les solutions de surveillance vidéo en direct primées de Stealth Monitoring, visitez stealthmonitoring.com.

