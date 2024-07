MONTRÉAL, le 31 juill. 2024 /CNW/ - Corporation de sécurité Garda World (« GardaWorld » ou « l'entreprise »), une entreprise entrepreneuriale axée sur la création de champions mondiaux en matière de services de sécurité, de technologies de sécurité habilitées par l'IA, de gestion intégrée du risque et de solutions d'automatisation de la gestion du numéraire, a annoncé l'achèvement de l'acquisition d'OnSolve, LLC (« OnSolve »), un fournisseur de premier plan de gestion des événements critiques et des communications de masse, y compris l'intelligence des risques, les communications de masse, la gestion des incidents et les solutions de gestion des risques de voyage pour les clients de grandes, petites et moyennes entreprises et les agences gouvernementales.

OnSolve sera jointe aux activités de Crisis24 de l'entreprise, une plateforme mondiale améliorée par l'IA, établissant une nouvelle référence pour de solutions inégalées de gestion intégrée du risque. Crisis24 est une pionnière dans la synergie de l'analyse et de l'expertise humaine et pilotée par l'IA pour produire des solutions de gestion des risques pertinentes, hyperlocales et en temps réel. L'intégration avec la plateforme OnSolve, renforcera sa capacité globale à anticiper, se préparer et répondre à un large éventail de risques et d'événements critiques, rendant les organisations clientes plus résilientes et plus sécuritaires.

« Nous nous réjouissons à l'idée d'accueillir l'équipe OnSolve au sein de Crisis24, créant ainsi l'offre de gestion des risques la plus avancée et la plus complète sur le marché », a déclaré Grégoire Pinton, directeur général, chef de la gestion intégrée des risques chez Crisis24. « Les plateformes d'OnSolve sont des compléments exceptionnels à notre solide portefeuille, accélérant et approfondissant nos solutions de gestion des risques fondées sur le SaaS, les communications de masse et nos capacités de renseignement améliorées par l'intelligence artificielle. Avec l'ajout de l'équipe OnSolve, nous prévoyons continuer à investir dans l'innovation de plateforme afin de répondre aux besoins en rapide évolution de nos clients qui naviguent dans un monde de plus en plus complexe. »

OnSolve compte environ 400 employés aux États-Unis, en Europe et en Inde.

À propos de GardaWorld

GardaWorld est une entreprise à l'esprit entrepreneurial axée sur la création de champions mondiaux en matière de services de sécurité, de technologie de sécurité basée sur l'IA, de gestion intégrée du risque et de solutions d'automatisation de la gestion du numéraire, employant plus de 132 000 professionnels hautement qualifiés et dévoués à travers le monde. Animée par une culture entrepreneuriale et des valeurs fondamentales d'intégrité, de vigilance, de confiance et de respect, GardaWorld offre des solutions technologiques et de sécurité personnalisées et sophistiquées grâce à des partenariats de haut niveau et à une prestation de services de qualité supérieure. Conscients que la sécurité est essentielle à la résilience organisationnelle des entreprises et au maintien de la sécurité des communautés, les entreprises de GardaWorld sont, depuis longtemps, des partenaires de choix en matière de sécurité de grandes marques, de personnes influentes, d'entreprises classées au Fortune 500 et de gouvernements. Pour plus d'informations, visitez gardaworld.com/fr.

À propos de Crisis24

Crisis24, une plateforme mondiale renforcée par l'IA pour la gestion des risques de voyage, la communication de masse, la gestion des événements critiques, le conseil en sécurité en cas de crise et les solutions de protection personnelle, y compris une pratique mondiale de conciergerie médicale, permet aux organisations de premier plan, aux marques disruptives et aux personnes influentes d'opérer en toute confiance dans un monde incertain. Soutenus par des technologies SaaS basées sur l'intelligence artificielle, des centres d'opérations globaux avancés et la plus grande équipe d'analystes de renseignements du secteur privé au monde, nous fournissons des informations localisées et des perspectives globales, ainsi que des services médicaux, de sécurité, de réponse aux crises et de conseil, en tant que partenaire privilégié d'entreprises classées au Fortune 500. Avec une plateforme intégrée et adaptable unique, Crisis24 dispose d'un profil financier inégalé qui lui permet d'investir davantage dans la technologie que ses homologues de l'industrie. Pour plus d'informations, visitez https://crisis24.garda.com/fr.

À propos de OnSolve

OnSolve® est un fournisseur de premier plan en matière de gestion des événements critiques qui atténue de manière proactive les menaces physiques, permettant aux organisations de rester agiles lorsqu'une crise survient. En s'appuyant sur l'expertise la plus fiable et sur une technologie éprouvée d'intelligence des risques alimentée par l'IA, de communications critiques et de gestion des incidents, la plateforme OnSolve permet aux entreprises, aux PME et à tous les niveaux de gouvernement de détecter, d'anticiper et d'atténuer les menaces physiques qui ont un impact sur leurs employés, leurs lieux et leurs biens. Avec des milliards d'alertes envoyées chaque année et un soutien éprouvé pour les secteurs public et privé, OnSolve est utilisé par des milliers d'entités pour sauver des vies, protéger les communautés, sauvegarder les infrastructures critiques et permettre l'agilité des organisations qui alimentent notre économie.

SOURCE Corporation de Sécurité Garda World

[email protected]