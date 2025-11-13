MONTRÉAL, le 13 nov. 2025 /CNW/ - Corporation de sécurité Garda World (« GardaWorld »), une entreprise à l'esprit entrepreneurial axée sur la création de champions mondiaux en matière de services de sécurité, de technologie de sécurité basée sur l'intelligence artificielle, de gestion intégrée du risque et de solutions d'automatisation de la gestion du numéraire, est fière d'annoncer que son fondateur, président du conseil, président et chef de la direction, Stéphan Crétier, a été nommé lauréat du Prix international Horatio Alger 2025. Cette prestigieuse distinction récompense des leaders exceptionnels qui ont surmonté l'adversité grâce à leur persévérance et leur intégrité pour atteindre un succès remarquable et qui inspirent les autres par leur exemple.

L'Association Horatio Alger du Canada a officiellement remis le prix hier soir lors d'une cérémonie annuelle qui honore les leaders d'entreprise et les leaders communautaires accomplis dont la vie illustre les principes du travail acharné, de la détermination et de la générosité d'esprit.

Stéphan Crétier a fondé GardaWorld en 1995 avec un investissement initial de 25 000 dollars, obtenu grâce à une deuxième hypothèque sur sa maison. Guidé par sa vision entrepreneuriale et son dynamisme inébranlable, il a transformé une petite entreprise régionale de sécurité en l'une des plus grandes sociétés privées de sécurité et de gestion du risque au monde, avec des activités dans plus de 500 sites et 132 000 employés à l'échelle mondiale.

Sous la direction de Stéphan Crétier, GardaWorld a réalisé :

Une recapitalisation historique en 2024, évaluant la société à environ 14 milliards de dollars, M. Crétier et certains membres de la direction détenant environ 70 % des parts de GardaWorld.

La création d'entreprises indépendantes et solides, leaders mondiaux, qui affichent des profils financiers robustes et offrent d'importantes perspectives de croissance : GardaWorld Sécurité - Fournisseur mondial de services de sécurité et de protection des personnes, des lieux et des biens, forte d'une longue expérience en tant que prestataire de choix pour des entreprises et des gouvernements de premier plan à travers le monde. Crisis24 - Plateforme mondiale renforcée par l'IA pour la gestion des risques liés au voyage, la communication de masse, la gestion des événements critiques, le conseil en sécurité et gestion de crise, des solutions de protection personnelle et des capacités mondiales de conciergerie médicale, elle permet aux organisations de premier plan, aux marques disruptives et aux personnes influentes d'opérer en toute confiance dans un monde incertain. ECAM - Leader nord-américain des solutions technologiques de surveillance en direct assistées par l'IA, avec le plus grand nombre d'unités de surveillance mobiles et fixes sur le continent. Sesami - Plateforme de gestion des informations commerciales comprenant des logiciels, des appareils et des services gérés, Sesami aide les principales institutions financières et entreprises de consommation à faire face à l'augmentation des coûts liés à la gestion des espèces. Avec 390 000 appareils intelligents installés dans le monde entier, Sesami établit la norme en matière de services intelligents de gestion des espèces. 9 des 10 plus grands détaillants mondiaux, 10 des 10 plus grandes banques nord-américaines et 3 des 5 plus grandes banques européennes font confiance à Sesami.



« Dès le premier jour, mon objectif était de créer une entreprise qui agirait comme un véritable partenaire commercial et fournisseur de solutions à l'échelle mondiale sans jamais perdre son esprit d'entreprise », a déclaré Stéphan Crétier, fondateur, président du conseil, président et chef de la direction de GardaWorld.

« Je suis très fier qu'une entreprise fondée et basée au Canada soit aujourd'hui un leader mondial dans les secteurs de la sécurité privée, de la gestion du risque, des services de conciergerie médicale et de la gestion du numéraire. Nous sommes également des leaders en matière d'innovation et offrons la gamme la plus complète de solutions commerciales et de sécurité dans un secteur traditionnel et conservateur. Recevoir le prix Horatio Alger est un immense honneur et reflète le dévouement et la résilience de tous les employés de GardaWorld qui concrétisent cette vision chaque jour », a poursuivi M. Crétier.

Au-delà de ses réalisations professionnelles, Stéphan Crétier est largement reconnu pour son engagement philanthropique et communautaire. Par l'intermédiaire de la Fondation Stéphan Crétier, il soutient toute une série d'initiatives ainsi que des projets culturels et éducatifs, notamment le programme BOLO, qui utilise les nouvelles technologies pour permettre aux citoyens de rechercher les fugitifs les plus recherchés du Canada.

« La reconnaissance accordée à Stéphan représente un moment de grande fierté pour l'entrepreneuriat canadien, a déclaré Adam Daifallah, directeur général de l'Association Horatio Alger du Canada. Son parcours, depuis la fondation d'une petite entreprise canadienne jusqu'à la direction de l'une des plus grandes organisations privées de sécurité au monde, comptant plus de 132 000 employés, illustre la résilience, l'innovation et la détermination qui définissent l'Association Horatio Alger. Le leadership de Stéphan demeure un exemple inspirant pour nos boursiers Horatio Alger et pour une nouvelle génération d'entrepreneurs qui croient en l'excellence fondée sur l'intégrité et le travail acharné. »

GardaWorld est une entreprise à l'esprit entrepreneurial axée sur la création de champions mondiaux en matière de services de sécurité, de technologie de sécurité basée sur l'IA, de gestion intégrée du risque et de solutions d'automatisation de la gestion du numéraire, employant plus de 132 000 professionnels hautement qualifiés et dévoués à travers le monde. Animée par une culture entrepreneuriale et des valeurs fondamentales d'intégrité, de vigilance, de confiance et de respect, GardaWorld offre des solutions technologiques et de sécurité personnalisées et sophistiquées grâce à des partenariats de haut niveau et à une prestation de services de qualité supérieure. Conscients que la sécurité est essentielle à la résilience organisationnelle des entreprises et au maintien de la sécurité des communautés, les entreprises de GardaWorld sont, depuis longtemps, des partenaires de choix en matière de sécurité de grandes marques, de personnes influentes, d'entreprises classées au Fortune 500 et de gouvernements. Pour plus d'informations, visitez gardaworld.com/fr.

