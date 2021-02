GardaWorld annonce que l'ensemble de ses services de sécurité événementielle agiront désormais sous une seule marque unifiée : BEST Gestion de foules

La nouvelle marque et son expansion témoignent de la croissance continue de l'entreprise et de son engagement à fournir des services de sécurité événementielle de classe mondiale à travers l'Amérique du Nord

MONTRÉAL, le 26 févr. 2021 /CNW Telbec/ - BEST Gestion de foules, une entreprise de GardaWorld, offre depuis plus de dix ans des services de sécurité événementielle incluant notamment la gestion des accès, la protection des périmètres et la protection de personnel.

Désormais, la direction de BEST Gestion de foules regroupera sous une même marque l'expertise de longue date et le succès reconnu de WESS, un fournisseur américain de services de sécurité et de placement de personnel événementiel bien établi, également membre de la famille GardaWorld depuis 2019.

« L'expansion de BEST reflète à quel point notre service a évolué au fil des ans », déclare Yannick Drapeau, directeur, services spécialisés, Québec. « Savoir que nos collègues américains porteront désormais notre marque me rend fier et très enthousiaste des opportunités que cela représente pour GardaWorld. »

Tout au long de la pandémie de COVID-19, BEST Gestion de foules a démontré son leadership, sa flexibilité et son adaptabilité, en introduisant des services tels que la prise de température, la surveillance de la quarantaine des voyageurs, la supervision des règles sanitaires, la surveillance des campagnes de vaccination et plusieurs autres.

« La pandémie de COVID-19 a mis la gestion des foules au premier plan », a déclaré Yannick Drapeau. « Le placement de personnel et la sécurité des événements ne se résument plus à la billetterie ou à la sécurité physique. Il s'agit dorénavant de protéger les travailleurs essentiels d'une menace invisible pour la santé. Par conséquent, les stades, les événements d'entreprise et même des installations et organisations non événementielles ont besoin d'un partenaire qui apporte une expertise hautement qualifiée avec des compétences et des services adaptés. »

Qui est BEST ?

Des dizaines d'années d'expérience dans les solutions de pointe de sécurité et de gestion de foules.

Des partenaires comprenant certaines des plus grandes équipes sportives professionnelles et stades en Amérique du Nord, des équipes sportives collégiales et universitaires, de grandes salles de concert et des centres de congrès.

Une présence dans plus de 27 marchés aux États-Unis et dans de nombreuses provinces canadiennes.

« La décision de renommer WESS découle de décennies d'expérience et de succès avérés à fournir le meilleur (the BEST) à nos clients. Il est temps que nous mettions à jour notre image de marque pour refléter notre réputation », a déclaré Jeff Spoerndle, vice-président de BEST Crowd Management, États-Unis.

« Je suis très fier de voir la marque BEST Gestion de foules s'étendre davantage dans les provinces canadiennes et au sud de la frontière. C'est une marque que nous avons bâtie et développée pour répondre à la croissance et à l'évolution constante du secteur de la gestion d'événements. BEST représente le cœur même de la famille GardaWorld, apportant énergie, innovation, expertise et ressources de niveau supérieur pour fournir des solutions de sécurité hautement personnalisées », a déclaré Jean-Luc Meunier, chef de l'exploitation, Services de sécurité, Canada chez GardaWorld.

Pour en savoir plus sur BEST Gestion de foules et ses services, visitez https://best.garda.com/fr.

À propos de BEST Gestion de foules

Avec des décennies d'expertise événementielle tant en sécurité qu'en placement de personnel, BEST Gestion de foules offre des solutions de classe mondiale. Grands stades nord-américains, équipes sportives professionnelles et universitaires, salles de concert et centres de congrès majeurs confient à BEST la sécurité de leurs événements et de leurs invités. Avec son siège social à Minneapolis, MN et à Montréal, Canada, BEST Gestion de foules fait partie de GardaWorld, la plus grande entreprise privée de services de sécurité et de transport de valeurs au monde.

À propos de GardaWorld

GardaWorld est la plus grande entreprise privée de services de sécurité et de transport de valeurs au monde. Elle propose des services de sécurité physique, des solutions complètes de gestion du numéraire et avec Crisis24, la gestion des risques de sécurité. Partenaire de choix des entreprises privées, des gouvernements, des organisations humanitaires et des multinationales, GardaWorld emploie plus de 102 000 professionnels hautement qualifiés et dévoués qui servent une clientèle diversifiée en Amérique du Nord, en Afrique, en Asie et au Moyen-Orient. Pour plus d'informations, consultez le site www.garda.com.

