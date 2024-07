MONTRÉAL, le 17 juill. 2024 /CNW/ - Corporation de Sécurité Garda World (« GardaWorld » ou la « Société »), un champion mondial en matière de services de sécurité, de gestion intégrée du risque et des solutions d'automatisation de la gestion du numéraire, annonce aujourd'hui le lancement d'une révision anticipée des taux de sa facilité de crédit à terme B existante de 2 321,6 millions de dollars US$ (le « Prêt à terme »). La nouvelle tarification vise à réduire le taux d'intérêt du Prêt à terme et, dans ce cadre, GardaWorld demandera certaines dérogations et modifications des conditions de sa facilité de crédit à ses prêteurs.

À propos de GardaWorld

GardaWorld est une entreprise à l'esprit entrepreneurial axée sur la création de champions mondiaux en matière de services de sécurité, de technologie de sécurité basée sur l'IA, de gestion intégrée du risque et des solutions d'automatisation de la gestion du numéraire, employant plus de 132 000 professionnels hautement qualifiés et dévoués à travers le monde. Animée par une culture entrepreneuriale et des valeurs fondamentales d'intégrité, de vigilance, de confiance et de respect, GardaWorld offre des solutions technologiques et de sécurité personnalisées et sophistiquées grâce à des partenariats de haut niveau et à une prestation de services de qualité supérieure. Conscients que la sécurité est essentielle à la résilience organisationnelle des entreprises et au maintien de la sécurité des communautés, les entreprises de GardaWorld sont, depuis longtemps, des partenaires de choix en matière de sécurité de grandes marques, de personnes influentes, d'entreprises classées au Fortune 500 et de gouvernements.

