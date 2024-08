MONTRÉAL, le 1er août 2024 /CNW/ - La Fédération africaine canadienne de l'économie (FACE) est fière d'annoncer le versement de 500 prêts depuis la création du fonds de Prêts pour l'entrepreneuriat des communautés noires. Cette étape importante marque une réalisation importante dans la mission de FACE, qui consiste à soutenir les entrepreneurs noirs du Canada qui ont l'habitude de peiner à accéder au capital nécessaire pour lancer ou faire croître leur entreprise.

Depuis 2021, alors que le gouvernement canadien et ses partenaires ont investi 160 millions de dollars dans le fonds de Prêts pour l'entrepreneuriat des communautés noires, FACE se consacre à gagner la confiance de ses différents intervenants tout en administrant ces fonds. Grâce au versement efficace de 40 millions de dollars en prêts, des entreprises appartenant à des Noirs de partout au pays ont connu une croissance importante et des retombées économiques. Ces prêts ont facilité l'augmentation de la capacité des entreprises participantes, ont créé de nouveaux emplois et ont contribué aux revenus imposables, ce qui s'est traduit par un rendement du capital investi pour le Canada.

« Notre travail pour veiller à ce que les entreprises soutenues par le fonds de Prêts pour l'entrepreneuriat des communautés noires prospèrent signifie encore plus de biens et de services fabriqués au Canada, ce qui stimule l'innovation et répond aux besoins des clients. Cela se traduit par plus d'emplois dans nos collectivités, le renforcement de nos rues principales et la revitalisation de nos quartiers. « Et cela implique une plus grande activité économique, ce qui améliore la productivité de notre pays, nous permet de conserver nos talents et nous aide à demeurer concurrentiels à l'échelle mondiale », a déclaré Tiffany Callender, chef de la direction de FACE.

« Le Programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires du gouvernement, en particulier le fonds de Prêts pour l'entrepreneuriat des communautés noires, porte ses fruits. De plus en plus d'entrepreneurs noirs obtiennent le financement dont ils ont besoin pour faire croître leur entreprise et réussir sur le marché. Félicitations à FACE pour la réalisation de cette étape importante », a déclaré l'honorable Rechie Valdez, ministre de la Petite Entreprise.

