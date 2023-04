GAMME D'ORDINATEURS PORTABLES LG GRAM 2023 MAINTENANT EN VENTE AU CANADA

Les nouveaux modèles d'ordinateurs portables LG gram permettent aux Canadiens de « travailler léger et de travailler bien » grâce à un boîtier léger et compact, à un processeur plus rapide, à une durabilité de qualité militaire et à des fonctions de connectivité améliorées pour une portabilité maximale

TORONTO, le 19 avril 2023 /CNW/ - LG Electronics Canada (LG) a annoncé aujourd'hui que la gamme LG gram 2023 était maintenant offerte en précommande au Canada. Avec leur boîtier compact et leur longue autonomie, les ordinateurs portables ultralégers LG gram 2023 proposent de nouvelles fonctionnalités qui améliorent leur vitesse, leur résistance et leur connectivité pour répondre à un vaste éventail de besoins professionnels et de style de vie.

Dotés d'un robuste processeur IntelMD CoreMC de 13e génération, d'une mémoire vive LPDDR5 de 6000 MHz et d'un système de refroidissement amélioré, les nouveaux modèles permettent aux Canadiens de profiter d'un rendement fiable pour une meilleure productivité. Les modèles de 16 po (16Z90R) et de 17 po (17Z90R) de la gamme disposent d'un taux de rafraîchissement variable allant de 31 Hz à 144 Hz, d'une carte graphique pour ordinateur portable GeForce RTXMC 3050 de 4 Go de NVIDIA et d'une luminosité de 400 nits avec un écran IPS antireflet pour permettre aux utilisateurs de profiter confortablement d'une clarté exceptionnelle et d'une résolution éclatante même dans les environnements très éclairés.

Bien qu'ils soient légers, les ordinateurs portables LG gram 2023 sont aussi robustes qu'ils sont portables, au travail comme sur la route, et ont reçu la certification MIL-STD-810H (test de durabilité militaire)1. En plus d'être physiquement fiables, les produits LG gram de cette année sont dotés d'une sécurité intelligente améliorée. Les ordinateurs LG gram se verrouillent et envoient une alerte lorsqu'ils détectent des situations anormales, telles que la perte de l'appareil.

Cette gamme offre également une expérience d'ordinateur portable plus connectée afin de fournir aux Canadiens la flexibilité dont ils ont besoin pour s'assurer que leurs appareils sont appariés de façon harmonieuse et transparente aux téléphones intelligents Android ou iOS. Nouveauté pour le LG gram cette année : le système Intel UnisonMC permet aux utilisateurs de placer leur LG gram au centre de leur installation de travail ou de divertissement et de se synchroniser avec d'autres appareils. Les utilisateurs peuvent recevoir des notifications, telles que des appels téléphoniques ou des messages, à partir d'appareils synchronisés sur leur ordinateur portable, pour une meilleure visibilité sur leur réseau d'appareils. De plus, tous les modèles prennent en charge la connectivité Thunderbolt 4 et HDMI, et l'adaptateur ultra-compact offre plus de flexibilité et de portabilité - avec la même puissance - pour une fraction de la taille.

La gamme LG gram 2023 offre les capacités audio dont les Canadiens ont besoin pour travailler de façon productive et profiter d'un divertissement immersif. Que les utilisateurs organisent une réunion virtuelle ou diffusent du contenu vidéo en continu, les nouveaux modèles d'ordinateurs portables LG gram offrent une expérience sonore plus claire et plus nette grâce à la technologie audio Dolby Atmos et aux haut-parleurs avec amplificateur intelligent.

LG s'engage à fournir aux Canadiens des outils innovants qui les accompagnent là où ils se trouvent, que ce soit au bureau ou en déplacement, qu'ils visionnent les vidéos les plus populaires ou jouent aux jeux les plus récents. La gamme LG gram 2023 offre aux Canadiens la portabilité, la productivité et des fonctions de sécurité améliorées pour optimiser l'expérience de travail mobile.

La gamme LG gram 2023 :

La gamme LG gram 2023 de base comprend des modèles de 14 po (14Z90R), de 15 po (15Z90R), de 16 po (16Z90R) et de 17 po (17Z90R), tous dotés du design classique et ultraléger du LG gram. L'écran haute résolution WQXGA au format 16:10 prend en charge une vaste gamme de couleurs et produit un affichage visuel captivant.

Les modèles LG gram 2 en 1 offrent aux utilisateurs une plus grande polyvalence et leur permettent de passer d'un ordinateur portable à une tablette, ou vice versa, à leur convenance. La charnière réglable sur 360°, le stylet LG, l'écran en verre Gorilla et le clavier pleine taille font de cet ordinateur portable un outil de travail polyvalent au potentiel de conception quasi illimité. Le cadre ultramince sur quatre côtés de ce modèle, son format 16:10, sa grande gamme de couleurs DCI-P3 de 99 % (typ.) et son cadre en aluminium robuste et mince offrent une combinaison impressionnante d'affichage et de durabilité. Les modèles sont offerts en formats 16 po (16T90R) et 14 po (14T90R).

Les Canadiens peuvent également faire plus en même temps grâce au moniteur portable LG gram +vue, qui offre un écran supplémentaire permettant aux utilisateurs d'effectuer plusieurs tâches à la fois lors de leurs déplacements. Doté d'un écran IPS à DEL de format 16 po (16MR70) et de deux ports USB de type C, le +vue peut être facilement personnalisé grâce à des commandes efficaces à l'écran et tourné pour une vue verticale, offrant aux utilisateurs la possibilité de créer la meilleure configuration portable possible.

Les consommateurs qui se procureront l'un des nouveaux modèles LG gram 2023 d'ici le 30 avril 2023 recevront également le moniteur portable +vue et la trousse Hustle Hub en cadeau - une valeur de 500 $ CA2. Les appareils LG gram se détaillent à partir de 1 749,99 $ CA. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la gamme de produits LG gram 2023 ainsi qu'une liste des détaillants participants, veuillez visiter le LG.ca.



LG gram 17 (17Z90R) LG gram 16 (16Z90R) LG gram 15 (15Z90R) LG gram 14 (14Z90R) Écran Taille 17 po 16 po 15,6 po 14 po ACL WQXGA (2 560 x 1 600) IPS WQXGA (2 560 x 1 600) IPS Pleine HD (1 920 x 1 080) IPS WUXGA (1 920 x 1 200) IPS Luminosité (typ.) 350 nits / 400 nits (TRV) Taux de rafraîchissement 31 à 144 Hz (TRV), 60 Hz (normal) 60 Hz 60 Hz Poids 1 350 g (iGPU) 1 450 g (dGPU) 1 199g (iGPU) 1 299g (dGPU) 1 140 g 999 g Taille 378,8 x 258,8 x 17,8 mm 355,1 x 242,3 x 16,8 mm 356,1 x 222,9 x 17,4 mm 312 x 213,9 x 16,8 mm Batterie 80 Wh (iGPU) 90 Wh (dGPU) 80 Wh (iGPU) 90 Wh (dGPU) 80 Wh 72 Wh Processeur Intel 13e génération, puce Raptor Lake, cœur P(28W) Carte graphique Carte graphique pour ordinateur portable GeForce RTX 3050 de 4 Go de NVIDIA Mémoire 8 Go / 16 Go / 32 Go LPDDR5 Stockage 256 Go / 512 Go / 1 To (NVMeMC de 4e génération) Haut-parleurs 2,0 W x 2 (iGPU), 3,0 W x 2 (dGPU) 2,0 W x 2 (iGPU), 3,0 W x 2 (dGPU) 1,5 W x 2 1,5 W x 2 Durabilité MIL-STD-810G Port d'entrée/de sortie* 2 x Thunderbolt 4, 1 x HDMI, 2 x USB 3.1, Micro SD, H/P Logiciels LG Smart Assistant, LG Glance par MirametrixMD, PCmover Professional Caméra Web Caméra Web pleine HD avec capteur IR



LG gram 2 en 1 (16T90R) LG gram 2 en 1 (14T90R) Écran Taille 16 po 14 po ACL WQXGA (2 560 x 1 600) Écran tactile IPS avec verre

CorningMD Gorilla GlassMD VictusMD WUXGA (1 920 x 1 200) IPS tactile Écran, CorningMD Gorilla GlassMD VictusMD Luminosité (typ.) 350 nits 350 nits Taux de rafraîchissement 60 Hz 60 Hz Poids 1 480 g 1 250 g Taille 356,6 x 248,3 x 16,95 mm 314 x 219,5 x 16,75 mm Batterie 80 Wh 72 Wh Processeur Intel 13e génération, puce Raptor Lake, cœur P(28W) Intel 13e génération, puce Raptor Lake, cœur P(28W) Carte graphique Carte graphique Intel Iris Xe Carte graphique Intel Iris Xe Mémoire 8 Go / 16 Go / 32 Go LPDDR5 8 Go / 16 Go / 32 Go LPDDR5 Stockage 256 Go / 512 Go / 1 To (NVMeMC de 4e génération) 256 Go / 512 Go / 1 To (NVMeMC de 4e génération) Haut-parleurs 2,0 W x 2 2,0 W x 2 Durabilité Norme militaire MIL-810H Norme militaire MIL-810H Port d'entrée / de sortie 2 x Thunderbolt 4, 1 x USB 3.2, Micro SD, H/P Logiciels LG Smart Assistant LG Glance de MirametrixMD, PCmover Professional, Wacom notes, Bamboo Paper Paramètres du stylet LG Caméra Web Caméra IR FHD Caméra IR FHD Accessoires Stylet de LG (Wacom AES 2.0 et WGP) Adaptateur USB de type C vers HDMI

1 Le LG gram a réussi sept tests MIL-STD-810H distincts de durabilité effectués par un laboratoire indépendant se conformant aux normes militaires des États-Unis (février 2023). Il a été soumis aux procédures suivantes dans le cadre des tests MIL-STD-810H : méthode 500.6, Basse pression (altitude) (procédure I - Entreposage et procédure II - Fonctionnement); méthode 501.7, Température élevée (procédure I - Entreposage et procédure II - Fonctionnement); méthode 502.7, Basse température (procédure I - Entreposage et procédure II - Fonctionnement); méthode 514.8 - Vibration (procédure I). L'appareil peut ne pas fonctionner comme lors des tests dans toutes les conditions. Tests réalisés dans un environnement contrôlé. Ne pas reproduire les tests. 2 Offre en vigueur jusqu'au 30 avril 2023 chez les détaillants participants. Jusqu'à épuisement des stocks, quantités limitées.

