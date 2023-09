Gamelancer Media Corp. ouvre les marchés le mardi 5 septembre 2023

TORONTO, le 5 sept. 2023 /CNW/ - Jon Dwyer, chef de la direction de Gamelancer Media Corp. (« Gamelancer » ou la « société ») (TSX : GMNG), et son équipe se sont joints à Robert Peterman, vice-président, Développement des affaires mondiales de la Bourse de Toronto (« TSX »), pour ouvrir les marchés.

Gamelancer Media Corp. est une entreprise du secteur des médias et du divertissement qui produit du contenu vidéo en format court pour les marques et le diffuse sur ses propres canaux TikTok, Instagram et Snapchat.

