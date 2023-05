Plus de 100 trophées dans 27 catégories ont été remis. Parmi les lauréats : Jean-Pierre Ferland, Ginette Reno, Plume, Jean Leloup, Roxane Bruneau, Banx & Ranx, Cristobal Tapia de Veer, Nathalie Bonin, Bloc Notes Music Publishing, FouKi & Jay Scøtt, Cœur de pirate, Vincent Vallières, La Zarra, Les Cowboys Fringants, Daniel Bélanger, Souldia, Pierre Kwenders et plusieurs autres!

MONTRÉAL, le 7 mai 2023 /CNW/ - C'était le grand retour du Gala SOCAN à Montréal le 7 mai 2023 à la TOHU. Un parterre constitué des meilleurs auteurs-compositeurs, compositeurs de musique à l'image, éditeurs de musique et acteurs importants de l'écosystème musical se sont réunis pour célébrer la 33e édition du Gala SOCAN durant laquelle plus de 100 trophées ont été remis afin de souligner le talent créatif québécois des deux dernières années.

Une sélection des gagnants du Gala SOCAN. (Groupe CNW/SOCAN)

Animé avec glamour et humour par la flamboyante drag queen Barbada, cette édition du gala de la SOCAN a démarré sous le signe de l'émotion grâce à une interprétation tout en puissance et en sensibilité de la part de Jeanick Fournier de l'indémodable « Un peu plus haut, un peu plus loin », Prix Empreinte culturelle remis cette année au grand Jean-Pierre Ferland.

Plusieurs autres Prix Distinctions ont été décernés durant le gala, dont le Prix Hommage de la SOCAN remis à Ginette Reno pour l'ensemble de sa carrière; le Prix Excellence au grand Plume Latraverse; les prix Auteur-Compositeur (interprète) et Auteur-Compositeur (non-interprète) ont été décernés respectivement à deux tandems créatifs à succès, soit Roxane Bruneau et Mathieu Brisset ainsi que le duo de « hitmakers » Banx & Ranx; le Prix Compositeur de musique à l'image été remis à deux créateurs exceptionnels : Nathalie Bonin et Cristobal Tapia de Veer, qui ont collectionné les succès et les prix pour leur travail de composition pour le petit et le grand écran au cours des deux dernières années; le Prix Éditeur est allé à Bloc Notes Music Publishing, une maison d'édition remarquable dans l'écosystème québécois et canadien; alors que le Prix International a été décerné au duo de producteurs musicaux montréalais Demy & Clipz, responsables, entre autres, du hit mondial « La Corriente » de la mégastar primée aux Grammys, Bad Bunny.

« Cette 33e édition du Gala SOCAN a été l'image de nos importants membres québécois : émouvante, créative et bourrée de talent », a déclaré la chef de la direction de la SOCAN, Jennifer Brown. « La communauté musicale québécoise est dynamique et talentueuse et elle doit continuer de prospérer. La SOCAN reconnaît et comprend les défis spécifiques qu'elle doit surmonter. Et nous sommes entièrement dévoués à notre mission : octroyer des licences pour l'utilisation de la musique de nos membres, percevoir l'argent qui leur revient et leur remettre les redevances qu'ils ont gagnées pour leur travail. Nous sommes convaincus qu'ensemble, nous pouvons faire de grandes choses. Plus que jamais, la SOCAN est fière d'être une pièce maitresse dans le si dynamique écosystème musical du Québec et œuvre passionnément pour sa réussite durable. »

Des performances époustouflantes et des Classiques de la SOCAN

Plusieurs prestations musicales ont ponctué le gala de moments uniques et touchants. Parmi celles-ci, mentionnons Mara Tremblay, Catherine Durand, Marie-Pierre Arthur et Martin Deschamps, qui ont uni leurs voix pour rendre hommage à Plume Latraverse en interprétant plusieurs extraits de ses chansons les plus emblématiques; Ines Talbi, Marie-Denise Pelletier et Lunou Zucchini se sont chargées, avec respect et humilité, de rappeler à quel point Ginette Reno a marqué le Québec avec ses plus grandes chansons; l'excellente formation caméléon Qualité Motel a offert un audacieux medley en adaptant à leur sauce musicale singulière une sélection d'œuvres récipiendaires de prix des différentes catégories dédiées à la musique à l'image; alors que Pierre Kwenders, Ingrid St-Pierre et Stéphanie St-Jean ont rendu hommage à Paul Piché, intronisé au Panthéon des auteurs-compositeurs canadiens lors du Gala SOCAN, pour le plus grand plaisir du principal intéressé et des invités présents. La direction musicale du Gala SOCAN 2023 était assurée par la talentueuse Chloé Lacasse.

Cette année marquait également le retour de la célébration des Classiques de la SOCAN1 qui ont salué les chansons « Toune d'automne » des Cowboys Fringants, « Parce qu'on vient de loin » de Corneille, « La Désise » de Daniel Boucher, « Point de mire » d'Ariane Moffatt, « Balade à Toronto » de Jean Leloup, « Rêver mieux » de Daniel Bélanger, « Amalgame » des Respectables, et « On jase de toi » de Noir Silence.

_______________________________________________ 1 Au Québec, une chanson est sacrée Classique de la SOCAN lorsqu'elle dépasse le cap des 25 000 exécutions à la radio sur une période d'au moins 20 ans.

Des Prix Spéciaux

Du côté des catégories musicales spécialisées, regroupées sous l'appellation Prix Spéciaux de la SOCAN, la musique globale était à l'honneur avec le Prix Hagood Hardy remis à Pierre Kwenders ; le Prix Jan V. Matejcek en nouvelle musique classique a été décerné à Linda Bouchard ; le Prix Musique country a été attribué à l'énergique Sara Dufour ; l'intrigante Ouri a raflé le Prix Musique électronique ; le vétéran Souldia s'est mérité le Prix Musique Hip-Hop; le Prix Musique Virale, présentée par Gowling WLG, est allé à Patrick Watson pour sa chanson « Je te laisserai des mots » qui a cumulé plus de 4,8 milliards de visionnement à l'échelle mondiale sur TikTok; le Prix Révélation a été remis, ex-aequo, à la sensation dance Rêve et à l'étoile montante Jay Scøtt; enfin, le Prix Compositeur de musique à l'image - Révélation (remis pour la première fois) est allé à la talentueuse Anaïs Larocque.

Chansons populaires et musique à l'image

En tout, onze Prix Chansons populaires ont été remis au cours de la soirée aux auteurs-compositeurs et éditeurs des chansons francophones les plus entendues en 2021 et 2022, soit « À ma manière », « Si jamais on me cherche », « Guérir nos mémoires », « Copilote », « Tokébakicitte », « L'écho », « T'es belle », « Où sera le monde? », « Je suis comme toi », « Elle n'entend plus battre son cœur » et « Vous êtes ici ». Deux Prix Chansons populaires anglophones ont été décernés à « Flowers Need Rain », interprétée par Preston Pablo et Banx & Ranx et « Lost », interprétée par Jonathan Roy. Enfin, le Prix Chanson Internationale est allé à « Tu t'en iras », coécrite par La Zarra, Zacharie "Soke" Raymond, Yannick "Kny Factory" Rastogi et Benny Adam.

Le gala a également permis de souligner le précieux talent des compositeurs et éditeurs de musique pour le petit et le grand écran. Ainsi, parmi les lauréats de la soirée, Michel Cusson est reparti avec deux prix, un pour son travail conjoint avec Miklos Simpson sur « District 31 » dans la catégorie Fiction ou série dramatique, l'autre pour « Unité 9 » dans la catégorie Musique de télévision - International. Soulignons également que les compositeurs Jason Sharp (The Decline), Tim Rideout (L'échappée), Luc Pronovost (Destination Ski), Nicolas Savard-L'Herbier (Cochon Dingue), et Raphael Reed (pour le film Crisis) sont tous repartis avec des trophées soulignant leur apport inestimable à ces productions.

Enfin, le Prix Postsynchronisation, remis pour la première fois et décerné au client de la SOCAN - droit de reproduction, dont les œuvres ont fait l'objet du plus grand nombre de reproductions postsynchronisation sur les plateformes audiovisuelles numériques ou traditionnelles en 2021 est allé au compositeur Philippe Leduc.

Prix Partenaire en musique

Enfin, l'apport essentiel des entreprises ou organismes licenciés par la SOCAN afin d'utiliser la musique de manière équitable et juste a été souligné par le Prix Partenaire en musique remis cette année à Télé-Québec et Sphère Média pour l'indispensable émission Belle et Bum pour son engagement continu à faire briller une relève musicale diversifiée et qui a célébré sa 20e saison cette année.

Pour tout savoir sur la 33e édition du Gala SOCAN, visitez le galasocan.com

À propos de la SOCAN

La SOCAN est une organisation de gestion de droits qui est le trait d'union entre plus de quatre millions de créateurs partout dans le monde et plus d'un quart de million d'entreprises et d'individus, uniquement au Canada. Son effectif de membres compte plus de 180 000 auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, tandis que plus de 100 000 entreprises de partout au Canada détiennent une licence « Autorisé à vous divertir ». Grâce à son utilisation concertée de technologies de pointe et de données uniques, la SOCAN se dévoue à la défense d'une vérité fondamentale : la musique a une valeur et les créateurs et éditeurs méritent d'être rémunérés équitablement pour leur travail. Pour en savoir plus : www.socan.com

SOURCE SOCAN

Renseignements: Contacts média : Roy & Turner Communications (pour la SOCAN) : Marie-France Côté, 514 705-9672, [email protected] ; SOCAN : Eric Parazelli, 514 844-8377 poste 4934, [email protected]