GALA PROSPÉRITÉ QUÉBEC DU CPQ : LE PDG DE BOMBARDIER M. ÉRIC MARTEL SERA PRÉSIDENT D'HONNEUR

MONTRÉAL, le 7 juill. 2023 /CNW/ - Le Conseil du patronat du Québec (CPQ) a le plaisir de dévoiler que M. Éric Martel, président et chef de la direction de Bombardier, sera président d'honneur de la deuxième édition du Gala Prospérité Québec le 25 octobre prochain à la Gare Windsor. L'an dernier, c'était près de 550 représentants du milieu des affaires qui s'étaient rassemblés pour cet événement incontournable. La contribution exceptionnelle des entreprises avait également été à l'honneur avec la remise des Prix PROSPÈRE.

« C'est un honneur pour moi de partager la scène avec M. Martel, un gestionnaire inspirant et humain, qui est de surcroît à la tête d'un fleuron québécois. Il incarne tout à fait l'esprit de la soirée qui aura lieu l'automne prochain : reconnaître la réussite de nos gens d'affaires », déclare fièrement M. Karl Blackburn, président et chef de direction du CPQ.

« Le Québec déborde de talents. Nos employés hautement qualifiés, notre innovation et notre esprit entrepreneurial nous permettent d'y prospérer tout en faisant rayonner le Québec à l'international. C'est un grand privilège pour moi d'être président d'honneur de cet événement qui célèbre la réussite de nos entreprises québécoises », ajoute M. Éric Martel, président et chef de la direction de Bombardier.

Le CPQ est heureux de pouvoir compter sur des partenaires pour lui permettre de réaliser cet événement. Il tient à remercier Amazon, ArcelorMittal Mines et Infrastructure Canada, la Banque Royale du Canada, Air Canada et l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréées.

À propos du CPQ :

Créé en 1969, le CPQ est une confédération de près de 100 associations sectorielles et de plusieurs membres corporatifs (entreprises, institutions et autres employeurs). Il représente ainsi les intérêts de plus de 70 000 employeurs, de toutes tailles et de toutes les régions, issus des secteurs privé et parapublic. www.cpq.qc.ca

