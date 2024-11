GALA PROSPÉRITÉ QUÉBEC DU CPQ : DES EMPLOYEURS INSPIRANTS SONT RECONNUS

MONTRÉAL, le 8 nov. 2024 /CNW/ - C'était soir de célébrations hier au Gala PROSPÉRITÉ Québec du Conseil du patronat du Québec (CPQ) devant un parterre de près de 500 représentants du milieu des affaires. Sous la présidence d'honneur de Mapi Mobwano et Stéphane Brochu, respectivement PDG d'ArcelorMittal Mines et infrastructure Canada et PDG d'ArcelorMittal Produits longs Canada, les gagnants des Prix PROSPÈRE ont été dévoilés.

« Encore une fois cette année, la soirée a été couronnée de succès. Toutes mes félicitations à ceux et celles qui sont repartis avec les honneurs, que ce soit avec un prix PROSPÈRE ou une bourse d'excellence », se réjouit M. Denis Deschamps, président du conseil d'administration du CPQ.

Les Prix PROSPÈRE ont été dévoilés pour six gagnants à l'occasion du Gala :

Prix PROSPÈRE Nouvel employeur : Les entreprises Solem

Les entreprises Solem Prix PROSPÈRE Employeur innovant : Hatch Ltée

: Hatch Ltée Prix PROSPÈRE Employeur de la diversité et de l'inclusion : Domtar

: Domtar Prix PROSPÈRE Employeur d'exception : ArcelorMittal Produits longs Canada

ArcelorMittal Produits longs Prix PROSPÈRE Employeur autochtone : Musée des Abénakis

Musée des Abénakis Prix PROSPÈRE Employeur bâtisseur : Beneva

Un prix Coup de cœur additionnel dans la catégorie de l'employeur de la diversité et de l'inclusion par les membres du jury a été décerné à Ressource de réinsertion Le Phare.

L'entrepreneuriat au féminin : deux distinctions attribuées

Pour une deuxième année consécutive, le gala a aussi été l'occasion de remettre deux bourses Hermante Ayotte pour les femmes entrepreneures qui manquent de ressources financières pour atteindre leurs objectifs et la réussite. Il s'agit de Mme Chantal Bernatchez, cofondatrice et vice-présidente d'Iso-Protek, et de Mme Muriel Koucoï, fondatrice de Simkha biocosmétiques.

Le CPQ tient à remercier ses partenaires financiers pour la réalisation de l'évènement.

À propos du CPQ :

Créé en 1969, le CPQ est une confédération de près de 100 associations sectorielles et de plusieurs membres corporatifs (entreprises, institutions et autres employeurs). Il représente ainsi les intérêts de plus de 70 000 employeurs, de toutes tailles et de toutes les régions, issus des secteurs privé et parapublic. www.cpq.qc.ca

