Gala Prospérité Québec 2023 du CPQ : des entreprises québécoises d'exception soulignées

MONTRÉAL, le 26 oct. 2023 /CNW/ - Le Conseil du patronat du Québec (CPQ ), en présence du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, M. L'Honorable François-Philippe Champagne, du ministre du Travail, M. Jean Boulet et du chef de l'Assemblée de premières Nations Québec - Labrador, M. Ghislain Picard, a dévoilé, à l'occasion du Gala Prospérité 2023, les gagnants des divers prix et distinctions offerts par le CPQ et ses partenaires. Près de 600 représentants du milieu des affaires se sont rassemblés à l'occasion de ce prestigieux évènement.

« Le Gala Prospérité était l'occasion d'illustrer les grandes étoiles du monde des affaires québécois de la dernière année. Je tiens à féliciter encore une fois les gagnants de chacun des Prix qui méritent ces honneurs amplement, ainsi que les récipiendaires des Bourses Hermante Ayotte » affirme M. Karl Blackburn, président et chef de la direction du CPQ.

Cinq Prix PROSPÈRE (et un Coup de Cœur) décernés aux employeurs du Québec

Les Prix PROSPÈRE ont été dévoilés pour 5 gagnants à l'occasion du Gala :

Prix PROSPÈRE Nouvel Employeur - Eugeria

Prix PROSPÈRE Employeur Innovant - Cascades inc .

. Prix PROSPÈRE Employeur de la Diversité et de l'Inclusion - Intact Corporation Financière

Prix PROSPÈRE Employeur d'Exception - Metro inc.

Prix PROSPÈRE Employeur Bâtisseur - Kruger inc.

Un nouveau prix PROSPÈRE Coup de Cœur a aussi été décerné à HEC Montréal afin d'illustrer l'année exceptionnelle de l'organisation dans ses avenues entrepreneuriales.

En l'honneur d'un grand bâtisseur qui a contribué au Québec d'aujourd'hui

Le CPQ a profité de l'occasion aussi pour soulignée l'apport de Ghislain Dufour, ancien président du CPQ de 1986 à 1997, qui est décédé en juillet dernier. Un trophée Prospérité a été décerné post mortem à la famille de M. Dufour par M. Blackburn et M. Éric Martel, PDG de Bombardier et président d'honneur du Gala.

L'entrepreneuriat au féminin : des réussites à illustrer

Grâce à la générosité et l'initiative de Mme Hermante Ayotte, la Bourse Hermante Ayotte d'une valeur de 50 000 $ a été créée afin d'illustrer les femmes entrepreneures qui se démarquent au Québec et au Nouveau-Brunswick. Dans le cadre du Gala, la bourse québécoise a été attribuée à Mme Louise Levasseur, Présidente et cheffe de la direction de Secur-Alert. De plus, une bourse Coup de Cœur additionnelle a été attribuée à Mme Marianne Chouinard, Fondatrice de CaCO3 Biotech.

Le Gala est rendu possible grâce à nos partenaires. Nous tenons à remercier tout particulièrement nos partenaires majeurs : Amazon, Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), Drakkar, Québecor, ArcelorMittal Mines et Infrastructures Canada, RBC, Aéroport de Montréal, Air Canada, Beneva, l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés, Dada, Bombardier, Caisse de dépôt et placement du Québec, CN, GardaWorld, Hatch Ltée, Metro inc. et Le cabinet de relations publiques NATIONAL.

