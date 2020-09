Gala Les Mercuriades - L'excellence de l'industrie minière récompensée

QUÉBEC, le 29 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Encore une fois cette année, l'Association minière du Québec (AMQ) est fière que les réalisations de l'industrie minière soient récompensées et reconnues, alors que deux de ses membres ont remporté un Mercure, remis par la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ), et que quatre autres figuraient parmi les finalistes.

Grâce à leur leadership et leur engagement à constamment se dépasser, les entreprises suivantes, membres de l'AMQ, sont reparties avec les honneurs :

Mines Agnico Eagle - Catégorie Grande entreprise « Contribution au développement économique et régional »;





Mine Raglan, une compagnie Glencore - Catégorie Grande entreprise « Santé et sécurité au travail ».

D'autres membres de l'Association se sont aussi démarqués alors qu'ils étaient finalistes pour ce prestigieux concours :

Minerai de fer Québec - Catégorie « Employeur de l'année Manuvie »;





Mine Canadian Malartic - Catégorie « Stratégie de développement durable Desjardins »;





Englobe - Catégorie « Santé et sécurité au travail »;





Centre de métallurgie du Québec - Catégorie « Contribution au développement économique et régional ».

Citations

« Le rôle de l'industrie minière dans le développement socioéconomique du Québec et son apport à la création de richesse ne sont plus à démontrer. Il demeure toutefois une foule d'aspects méconnus de notre secteur d'activités qui sont heureusement mis en lumière par des concours comme Les Mercuriades; que ce soit la préoccupation constante des sociétés minières envers le développement durable et responsable de leurs opérations ou encore, leur obsession envers la santé et la sécurité de leurs travailleurs. Nos membres ont à cœur de faire une différence positive et telle reconnaissance de leurs efforts par la FCCQ est une motivation supplémentaire à toujours continuer de viser l'excellence. »

- Josée Méthot, présidente-directrice générale de l'AMQ

À propos de l'Association minière du Québec

Fondée en 1936, l'Association minière du Québec (AMQ) agit à titre de porte-parole proactif des entreprises minières en production, en exploration et en transformation, des entrepreneurs miniers, des entreprises minières en développement, de même que des fournisseurs, d'institutions, d'organismes sans but lucratif et de divers partenaires du secteur minier. Fière des 40 540 emplois et des dépenses totales de 8,5 milliards de dollars que l'industrie minière a générés au Québec au cours de la dernière année, l'AMQ a pour mission de promouvoir, soutenir et développer une industrie minérale québécoise engagée, responsable et innovante.

SOURCE Association minière du Québec inc.

Renseignements: Source : Mathieu St-Amant, Directeur, Communications stratégiques et affaires publiques, Association minière du Québec, Tél. : 418 657-2016, poste 110, Courriel : [email protected]; Renseignements médias : Anne-Marie Painchaud, Conseillère, Communications et marketing, Association minière du Québec, Cell. : 418 953-9145, Courriel : [email protected]

Liens connexes

http://www.amq-inc.com