Gala du CRE-Montréal - Montréal remporte deux prix dans la catégorie « corps publics »

MONTRÉAL, le 7 oct. 2020 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal est fière d'accepter deux prix remis dans le cadre du 14e Gala du CRE-Montréal, qui souligne les réalisations et les innovations en environnement et en développement durable des organisations montréalaises. Le Grand parc de l'Ouest a obtenu le prix « championne ». Avec plus de 3 000 hectares, ce nouvel espace vert a le potentiel de devenir le plus grand parc municipal au Canada. Le corridor écologique Darlington , un projet d'infrastructure naturelle piloté par l'Université de Montréal en collaboration avec l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, a pour sa part obtenu le prix « innovante ».

« La crise sanitaire que nous traversons en raison de la pandémie de la COVID-19 a mis en lumière l'importance des espaces verts dans le quotidien de la population. Ces milieux sont aussi cruciaux pour rendre notre ville plus résiliente face aux changements climatiques, dont les impacts continuent de se faire sentir. C'est pourquoi le Grand parc de l'Ouest, qui vient d'être récompensé du prix « championne », est un engagement phare de notre administration. Nous souhaitons offrir aux Montréalaises et aux Montréalais un meilleur accès à la nature et nous souhaitons protéger les rares milieux naturels que compte encore la métropole. En protégeant 3 000 hectares d'espaces verts, nous prenons le parti de l'environnement et de la transition écologique. La population et l'ensemble de la société auront fort à faire pour assurer le succès de cette transition et notre administration est déterminée à jouer son rôle de leader dans ce parcours », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« La Ville de Montréal et l'ensemble de ses arrondissements sont fiers de contribuer concrètement à la lutte contre les changements climatiques grâce à des projets qui mettent en valeur et qui protègent nos milieux naturels. La transition écologique est un défi majeur qui nécessitera l'implication de l'ensemble des acteurs de la société. La collaboration sera ainsi la clé du succès. Le Corridor écologique Darlington, récompensé du prix « innovante », est un bel exemple de collaboration réussie, alors que l'Université de Montréal et l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce ont uni leurs forces pour mettre sur pied un réseau écologique intégré de verdissement, d'agriculture urbaine et de gestion des eaux pluviales. La population montréalaise est prête à protéger nos milieux naturels, comme l'a démontré la manifestation historique tenue il y a un an, et nous serons à ses côtés pour faire de Montréal une ville plus verte », a ajouté Laurence Lavigne Lalonde, responsable de la transition écologique et résilience, d'Espace pour la vie et de l'agriculture urbaine au sein du comité exécutif.

Le Grand parc de l'Ouest est un ambitieux projet collectif qui confirme la volonté de la Ville de Montréal d'agir pour protéger les milieux naturels et préserver la biodiversité, tout en permettant à l'ensemble de la population de profiter de cet espace vert qui sera accessible par l'entremise du REM. Dans un contexte de transition écologique, il témoigne de l'engagement de la métropole à assurer la pérennité des écosystèmes qui contribuent à accroître la résilience de Montréal face aux changements climatiques. Il s'agit d'un projet porteur pour la réalisation du Montréal de demain; une métropole qui a réussi sa transition écologique, en ne laissant personne pour compte. Offrant de nouveaux points de contact avec la nature, le Grand parc de l'Ouest regroupe les cinq parcs-nature de l'ouest de l'île de Montréal : l'Anse-à-l'Orme, le Bois-de-L'Île-Bizard, le parc agricole du Bois-de-la-Roche, le Cap-Saint-Jacques et les Rapides-du-Cheval-Blanc, en plus de différents secteurs d'intérêt répartis sur les territoires des arrondissements et des villes liées.

Le Corridor écologique Darlington est un grand projet urbain piloté par l'Université de Montréal, en collaboration avec l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce. Dans l'optique d'améliorer le cadre de vie des résidentes et résidents du secteur, il mise sur le développement d'un réseau écologique intégré de verdissement, d'agriculture urbaine et de gestion des eaux pluviales. Il s'agit également d'une réponse à certains impacts des changements climatiques qui sont à l'origine d'épisodes de chaleur, de pluies abondantes et de risques pour la santé humaine.

Soulignons également trois autres projets de Montréal nommés en 2020, soit l'implantation des exigences en énergie au Service de la gestion et de la planification immobilière, le nouveau centre de tri des matières recyclables de Montréal et le projet pilote de livraison urbaine écologique Colibri de l'arrondissement de Ville-Marie.

Chaque année, le Gala du CRE rassemble plus de 500 acteurs montréalais, issus du milieu municipal, corporatif, institutionnel et communautaire. En raison du contexte de pandémie, le 14e Gala s'est tenu en ligne cette année. Pour tous les détails et pour en savoir plus sur les projets nommés, visitez le site Gala du CRE de Montréal .

