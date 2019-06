­­Gala des Mérites du français - Le gouvernement du Québec récompense des Québécoises et des Québécois ainsi que des organisations qui contribuent au rayonnement du français

MONTRÉAL, le 10 juin 2019 /CNW Telbec/ - À l'occasion du Gala des Mérites du français, dix organisations ont été récompensées par l'Office québécois de la langue française pour leurs réalisations remarquables en matière de promotion et d'usage du français au travail, dans le commerce et dans les technologies de l'information.

Au cours de cette soirée, cinq Mérites en francisation ont également été remis par le ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion (MIDI) à des personnes immigrantes ainsi qu'à des organisations pour récompenser leurs efforts et leurs accomplissements.

Citations :

« Je félicite les lauréates et les lauréats désignés par l'Office québécois de la langue française lors du Gala des Mérites du français 2019. Ces femmes et ces hommes d'exception contribuent, à leur façon, à l'enrichissement et au rayonnement de notre langue française. Par leurs réalisations remarquables, ils s'illustrent dans leur milieu en faisant du français une langue plus que jamais vivante et rassembleuse. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Langue française



« Les Mérites du français mettent en lumière la détermination des personnes immigrantes qui ont fait preuve de persévérance pour apprendre le français et en faire leur langue d'usage. Les Mérites permettent aussi de souligner la contribution des professeurs du MIDI qui enseignent le français aux personnes immigrantes chez nos organismes partenaires ou en entreprise. Leur travail contribue à la réussite de l'intégration des personnes immigrantes à la société québécoise et au marché de l'emploi. Je tiens à féliciter les lauréates et les lauréats de ce soir ainsi que toutes et tous les finalistes; ils peuvent être fiers de leurs accomplissements. »

Simon Jolin-Barrette, ministre de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion

Faits saillants :

Les lauréates et les lauréats des Mérites du français 2019 et des Mérites en francisation des personnes immigrantes

Mérites du français au travail, dans le commerce et dans les technologies de l'information

Organisation de moins de 50 employés :

volet Promotion du français :

Association pour les applications pédagogiques de l'ordinateur au postsecondaire



volet Promotion du français auprès des communautés culturelles :

Chambre de commerce latino-américaine

Organisation de 50 à 99 employés : ADS Canada

Organisation d'au moins 100 employés :

volet Français au travail : Kinova



volet Service à la clientèle : PhysioExtra



volet Comité de francisation : Cirque du Soleil

Organisation internationale : Construction Kiewit

Établissement d'enseignement : Collège Lionel-Groulx

Organisme de l'Administration : Place des Arts

Mention spéciale du jury : Atelier 850

Professeure honorée par le ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion

Mme Shirley Fortier, professeure de français pour le ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion, cégep de Sherbrooke

Mérites en francisation des personnes immigrantes

Personne immigrante non francophone : M me Karen Alvarez Madero , coordonnatrice de l'intégration scolaire, Solidarité ethnique régionale de la Yamaska (SERY)

, coordonnatrice de l'intégration scolaire, Solidarité ethnique régionale de la (SERY) Personne réfugiée non francophone : M me Yinela Araujo , ambassadrice de la campagne Motivaction Jeunesse

, ambassadrice de la campagne Motivaction Jeunesse Personne œuvrant dans le domaine de la francisation des personnes immigrantes : M me Andréanne Gendron-Landry , conseillère pédagogique en francisation, cégep du Vieux-Montréal

, conseillère pédagogique en francisation, cégep du Vieux-Montréal Partenaire en francisation : Projet d'Accueil et d'Intégration Solidaire

Entreprise exemplaire en matière de francisation de son personnel immigrant : Microsystèmes NxtSens

Mention spéciale du jury : Mme Anastasia Suslina , élève en sports-études, école secondaire Massey - Vanier

L'Office québécois de la langue française tient à féliciter, en plus des lauréates et des lauréats, toutes les organisations finalistes des Mérites du français au travail, dans le commerce et dans les technologies de l'information : Assurance Economical, BGIS, Cégep de Sainte-Foy, Cégep Édouard-Montpetit, Centre de distribution IKEA de Brossard, Externat Saint-Cœur de Marie, Fédération de golf du Québec, Héma-Québec, ministère des Relations internationales et de la Francophonie, Pfizer Canada, Production Milthon, Soins de santé Bayshore et TELUS.

Le ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion tient également à féliciter les finalistes des Mérites en francisation des personnes immigrantes : Mmes Laura Anamaria Buitrago Vargas, Nillareth Gallardo Ramirez, Susana Ochoa Vega, Laura Pérez Barnuevo, Dominique Robitaille, Leidy Johana Sanchez Castaneda et Gui Ying Wang; MM. Éric Nadeau et Erick Leonardo Zamarripa Berra; Andritz Hydro Canada; le Bureau de la formation continue de la Commission scolaire de Montréal; le Centre R.I.R.E. 2000; les Services aux entreprises de la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin.

