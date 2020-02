Gala des 50 ans du CPQ - Le CPQ célèbre 50 ans de dialogue social et de contribution à la prospérité du Québec

Yves-Thomas Dorval, président et chef de la direction du CPQ :

« Tout au long des 50 années de son histoire, le CPQ a su relever chacun des défis qui se sont présentés en favorisant le dialogue social, des contenus de qualité et des interventions d'impact. Nous sommes fiers d'avoir contribué à la prospérité collective du Québec et nous sommes prêts à relever les défis des 50 prochaines années et plus. »

Faits saillants

Des musiciens de l'Orchestre Métropolitain étaient sur place pour jouer certaines des plus belles mélodies du répertoire classique.

Une série de vidéos diffusées dans un cadre immersif ont mis en lumière des images d'époque et des entrevues réalisées avec des personnalités qui ont soit fait l'histoire ou en ont été des témoins privilégiés : Pierre-Marc Johnson , Ghislain Dufour , Lorraine Pintal , Francine Pelletier , Karel Mayrand , Steven Guilbeault , John LeBoutillier , François Lamoureux et Yves-Thomas Dorval . Ces vidéos seront diffusées prochainement sur les différentes plateformes web et médias sociaux du CPQ.

Contexte

Le Conseil du patronat du Québec (CPQ) a été fondé le 19 janvier 1969 alors que le Québec était en pleine ébullition sociale et politique : crise des relations de travail des années 1960-1970; crise d'octobre; loi sur la langue française; question nationale de 1980 à 1995; crise économique des années 1980, etc. Au cours des cinq décennies de son histoire, le CPQ a été un acteur clé des grands moments de l'histoire du Québec. Son impact est indéniable. Par exemple, si durant les années 1970 des millions de jours-personnes étaient perdus en raison des grèves (6 millions en 1976), les défis sont tout autre aujourd'hui alors que nous sommes en temps de paix sociale. Aujourd'hui, les défis liés à la pénurie de main-d'œuvre (annoncée et anticipée depuis longtemps par le CPQ), aux technologies (dont l'intelligence artificielle) et aux changements climatiques, entre autres, sont sur le radar des employeurs et du CPQ. Dans tous les cas, l'approche demeure la même : dialogue social, contenu de qualité soutenu par des recherches rigoureuses et une implication active sur toutes les tribunes touchant les enjeux qui sont un frein à la prospérité du Québec.

