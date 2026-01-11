Gala Célébration 2026 - Steve Drapeau, de Lévis, remporte 1 000 000 $ en direct à la télé!

De leur côté, Gabrielle Lemieux, de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, et le couple composé de Nicolas Belcourt et de Mélanie Marcotte, de la région de la Capitale-Nationale, se sont qualifiés parmi les trois finalistes, à l'issue des tirages effectués durant le gala, et ont remporté la somme de 100 000 $.

On gagne à redonner

Gilles Tremblay et sa conjointe, Francine Roy Tremblay, aussi de Lévis, ont gagné le lot de 50 000 $ offert dans le cadre du programme On gagne à redonner de Loto-Québec. Dans les prochaines semaines, Loto-Québec remettra également 50 000 $ à la Fondation québécoise du cancer, l'organisme sans but lucratif sélectionné par le couple, une cause qui lui tient particulièrement à cœur.

À propos de Célébration 2026

Les gagnants d'une participation télé ont eu l'occasion d'assister au gala Célébration 2026 au Théâtre du Casino du Lac-Leamy, à Gatineau, où ils étaient assurés de gagner un lot minimal de 25 000 $.

Pour une quatrième année, Véronic DiCaire, Gregory Charles et Sébastien Benoit étaient de retour à l'animation du gala, qui mettait en vedette Isabelle Boulay, Ariane Moffatt, Ludovick Bourgeois, Mia Tinayre, Patrice Michaud, Joseph Sarenhes, Katrine Sansregret ainsi que la troupe de danse DM Nation.

Les détenteurs de billets à la maison ne sont pas en reste, puisque les tirages effectués durant le gala pourraient leur permettre de remporter l'un des cinq lots de 1 000 000 $ ou le gros lot de 5 000 000 $! Tous les numéros gagnants se trouvent sur la page Célébration 2026 du site lotoquebec.com.

Source et renseignements : Renaud Dugas Porte-parole et directeur des relations médias Loto-Québec 514 499-5151 [email protected]

SOURCE Loto-Québec