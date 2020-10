TORONTO, le 13 oct. 2020 /CNW/ - Le nouveau jeu LIGHTNING LOTTO d'OLG est maintenant en vente chez les détaillants de loterie de l'Ontario. Il donne la chance aux joueurs de gagner un gros lot progressif instantanément en magasin. Ce jeu est le premier de la province où les numéros gagnants sont tirés chaque jour avant le début des ventes. Chaque billet offre aux joueurs la chance de remporter le gros lot qui commence à 125 000 $ et augmente avec chaque jeu acheté.

« Imaginez gagner un gros lot à la vitesse de l'éclair, a déclaré Lori Sullivan, chef de l'exploitation à OLG. LIGHTNING LOTTO est le premier jeu de loterie à tirage en Ontario où les joueurs n'ont pas à attendre pour savoir s'ils ont gagné un gros lot, parce que le tirage a déjà eu lieu! Chez OLG, nous continuons d'innover et de créer des produits uniques pour offrir à nos joueurs de longue date ainsi qu'à nos nouveaux joueurs une sélection variée de jeux et de façons de jouer. »

Lorsque quelqu'un achète un billet de LIGHTNING LOTTO, l'écran du terminal de loterie affiche un éclair animé et produit un son de tonnerre, ce qui suscite l'enthousiasme du joueur et des autres personnes dans le magasin.

Comment jouer :

LIGHTNING LOTTO offre des billets de type Mise-éclair à 2 $ par jeu et se vend exclusivement chez les détaillants de loterie.

Le gros lot commence à 125 000 $, et chaque jeu de LIGHTNING LOTTO acheté contribue à faire augmenter sa valeur.

Lorsque le gros lot est gagné, il revient au montant de base de 125 000 $, et sa valeur recommence à augmenter. Le gros lot peut être gagné plus d'une fois par jour! Si personne ne gagne, le montant du gros lot est reporté au lendemain.

Chaque jeu se compose de trois séries de cinq numéros allant de 1 à 49.

Vous pouvez acheter jusqu'à cinq jeux par billet. LIGHTNING LOTTO est un jeu où il faut payer avant de jouer.

Les autres lots vont de 2 $ à 5 000 $.

Les probabilités de gagner un lot sont de 1 sur 4,47.

Pour remporter le gros lot, faites correspondre les cinq numéros d'une même série sur votre billet de LIGHTNING LOTTO aux numéros gagnants tirés plus tôt ce jour-là.

Les billets de LIGHTNING LOTTO peuvent uniquement être échangés chez un détaillant de loterie ou au Centre des prix OLG.

Les numéros gagnants et les Mises-éclair du jeu LIGHTNING LOTTO sont obtenus à l'aide de la technologie du générateur de nombres aléatoires. Chaque tirage est supervisé et vérifié par OLG et des spécialistes externes indépendants pour assurer l'intégrité du jeu.

La vente du jeu LIGHTNING LOTTO a commencé aujourd'hui dans près de 10 000 points de vente au détail d'OLG partout dans la province. Pour obtenir plus de renseignements sur la façon de jouer de même que tous les détails sur les lots et les probabilités de gagner, consultez OLG.ca .

OLG s'efforce de prévenir et d'atténuer les problèmes de jeu et tient compte des besoins de tous les joueurs relativement aux produits et aux services qu'elle offre. Le programme primé de jeu responsable est une partie essentielle de la culture organisationnelle d'OLG et il est intégré à sa stratégie d'affaires globale, à ses produits et à ses activités afin de contribuer à l'acquisition d'habitudes de jeu saines et à la création d'une expérience positive pour les joueurs. Pour découvrir des faits, des outils et des conseils concernant le jeu, visitez JouezSense.ca .

OLG est un organisme de la Couronne qui fournit des activités de jeu de classe mondiale à la province de l'Ontario. Agissant de manière socialement responsable, OLG exploite et gère des établissements de jeu traditionnel, la vente de jeux de loterie dans la province, le jeu en ligne et la prestation du bingo et d'autres produits de jeu électronique aux centres de jeu de bienfaisance. OLG aide aussi à bâtir un secteur des courses de chevaux plus viable en Ontario. Depuis 1975, OLG a versé environ 55 milliards de dollars aux résidents et à la Province de l'Ontario pour appuyer les principales priorités du gouvernement, comme les soins de santé, le traitement et la prévention liés au jeu problématique et les athlètes amateurs. Chaque année, les recettes provenant des activités d'OLG servent également à soutenir les collectivités d'accueil, les Premières Nations de l'Ontario, les détaillants de loterie et les organismes de bienfaisance locaux dans toute la province.

