LONGUEUIL, QC , le 28 févr. 2024 /CNW/ - Après un concours d'une durée de deux ans, le gagnant du Défi des soins de santé dans l'espace lointain de l'Agence spatiale canadienne et de l'initiative Impact Canada du Bureau du Conseil privé a été sélectionné. C'est l'entreprise montréalaise MD Applications, qui recevra une subvention de 500 000 $. La solution qu'elle a proposée, EZResus, aide déjà à sauver des vies sur Terre et présente un grand potentiel pour établir des diagnostics et intervenir en cas d'urgence médicale dans l'espace.

EZResus est une application mobile qui résume les données dont le personnel d'urgence a besoin durant la première heure de réanimation, très critique. Cela va du diagnostic aux doses requises et à l'équipement nécessaire. Lors de la dernière démonstration au jury, l'équipe a démontré à quel point les calculs et les interventions, déjà compliqués, peuvent se complexifier sous la pression subie lors d'une situation où la vie du patient est en danger.

Le Défi des soins de santé dans l'espace lointain a été créé pour répondre aux besoins des astronautes en mission spatiale et, en parallèle, à ceux des collectivités éloignées. Les membres du jury ont été impressionnés par la qualité des projets présentés par les cinq finalistes, qui ont mis en lumière l'esprit d'innovation qui règne dans le secteur canadien des technologies médicales. Les solutions proposées pourraient contribuer sensiblement à la détection de maladies et à l'établissement de diagnostics. Elles pourraient aussi ouvrir la voie à des contributions à de futures missions d'exploration habitées.

Citation

« Nous nous préparons à envoyer des astronautes dans l'espace lointain. Voir à ce qu'ils demeurent en bonne santé est l'un de nos plus grands défis. Nous avons lancé le Défi des soins de santé dans l'espace lointain pour que des entreprises du secteur canadien dynamique des technologies médicales puissent explorer de nouvelles façons de contribuer au retour des êtres humains sur la Lune et à l'avenir de l'exploration de l'espace lointain. Les solutions trouvées pour les soins de santé dans l'espace ont aussi la possibilité de répondre aux besoins des collectivités éloignées du Canada où l'accès aux services de santé est limité. »

L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

Faits en bref

Le Défi des soins de santé dans l'espace lointain a été lancé en novembre 2021 et a reçu 108 candidatures. Vingt équipes demi-finalistes ont été invitées à effectuer une validation de principe de leur solution. Les cinq finalistes retenus en avril 2023 se sont vu demander de perfectionner leur conception et de se préparer pour le test final dans un environnement simulé.

a reçu 108 candidatures. Vingt équipes demi-finalistes ont été invitées à effectuer une validation de principe de leur solution. Les cinq finalistes retenus en avril 2023 se sont vu demander de perfectionner leur conception et de se préparer pour le test final dans un environnement simulé. Les quatre autres finalistes du Défi des soins de santé dans l'espace lointain sont les suivants. (Hyperliens vers des pages en anglais seulement.) Centre for Surgical Invention and Innovation ( Ontario ) : robot médical autonome pouvant être télécommandé pour le dépistage, le diagnostic et le traitement ultrarapides de cancers précoces et pour d'autres interventions. IndigenousTech.ai ( Ontario ) : logiciel autonome axé sur l'IA et dispositif d'imagerie pouvant être fixé à un téléphone intelligent pour diagnostiquer et surveiller à distance des affections cutanées. Luxsonic ( Saskatchewan ) : SieVRt Cardiac , une plateforme de réalité étendue pour la radiologie à distance et le diagnostic et le suivi des maladies cardiovasculaires . Neursantys Inc. ( Alberta ) : NEURVESTA , un dispositif portable qui permet de détecter et de corriger à distance les perturbations neurovestibulaires et sensorimotrices causées par le vieillissement, une blessure, une maladie ou le fait de se trouver en microgravité .

Services aux Autochtones Canada et le Programme d'aide à la recherche industrielle du Conseil national de recherches du Canada ont apporté leur soutien au Défi en fournissant des renseignements précieux sur les besoins des collectivités éloignées et sur l'innovation dans le secteur des soins de santé au Canada .

Informations supplémentaires

