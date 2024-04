GUANGZHOU, Chine, 29 avril 2024 /CNW/ - GAC a présenté ses dernières offres novatrices et ses plans stratégiques lors de l'événement Auto China 2024, renforçant ainsi son engagement à stimuler l'avenir de la mobilité. En plus de dévoiler les dernières avancées en matière de transport intelligent grâce au plan d'action Smart Mobility 2027 (Mobilité intelligente 2027), GAC a introduit plusieurs nouveaux modèles répondant aux divers besoins et préférences des consommateurs.

GACC: lancement des plus récents modèles novateurs et du plan stratégique lors de l'événement Auto& China& 2024 (PRNewsfoto/GAC)

Le salon de l'auto a été le théâtre de la première mondiale de l'AION V de deuxième génération, le modèle phare de GAC AION. Le modèle est équipé de 23 technologies révolutionnaires comme un habitacle autonome évolutif alimenté par l'IA et une autonomie de 750 km. La voiture entrera sur le marché mondial en juillet 2024.

Hyper, une sous-marque haut de gamme de GAC, a présenté le très attendu SUV HT 2024. Doté de capacités de conduite intelligente avancées et d'une impressionnante autonomie de 825 km, le modèle a établi une nouvelle référence pour les véhicules électriques de luxe dans le secteur automobile.

GAC compte intégrer des fonctionnalités d'aide à la navigation urbaine sans carte dans les modèles Hyper au moyen du système ADiGO PILOT d'ici 2024. Des tests continus de conduite autonome de niveau L3 sont en cours, et la production de masse est prévue d'ici un an. À l'avenir, GAC vise à introduire la conduite autonome de niveau L4 centrée sur l'utilisateur d'ici 2027.

Entre-temps, GAC MOTOR a lancé la version 2024 de ses modèles E9 disponibles en deux nouvelles éditions, le Prestige et le State Custom. La série E9 est accompagnée de la révélation du GAC M6 MAX, un modèle de véhicule militaire polyvalent conçu pour répondre aux exigences des individus et des familles modernes.

Faisant preuve d'un leadership avant-gardiste, GAC MOTOR a annoncé son intention de collaborer avec Huawei sur les technologies de châssis intelligent et d'interaction humain-machine, dans le but d'intégrer les innovations du géant technologique dans ses prochains véhicules.

GAC a également lancé une initiative stratégique intitulée Smart Mobility 2027. S.étalant sur une période de trois ans, le plan accorde la priorité au renforcement de la plateforme GAC AI Large Model, de l'architecture électronique et électrique X-SOUL et de la plateforme GAC Intelligent Connected Big Data. Cette initiative vise à faire progresser le développement d'habitacles et de technologies de conduite intelligentes.

Fort de ses atouts en matière de marque, de capital, d'emplacement et de scénarios, GAC Group est prêt à réaliser le plan « Trillion GAC ». Guidée par le plan Smart Mobility 2027, l'entreprise vise à créer une solution de voyage complète, intelligente et tridimensionnelle pour tous les scénarios. Cet effort vise à établir un leadership mondial en matière de voyages intelligents, en tirant parti de l'innovation technologique pour stimuler la productivité et contribuer aux aspirations de la Chine à la domination de l'industrie automobile.

