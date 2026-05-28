SYDNEY et CANTON, Chine, 28 mai 2026 /CNW/ - Le 27 mai 2026, GAC a annoncé un partenariat stratégique avec le Sydney FC, l'un des clubs de football les plus importants et les plus influents d'Australie. Cet accord marque une étape importante après l'entrée de GAC sur le marché australien et renforce son engagement à long terme « En Australie, pour l'Australie ».

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GAC, l'un des principaux représentants du secteur automobile chinois axé sur la mobilité intelligente et l'innovation, s'associe au Sydney FC, club au passé prestigieux et ayant une forte influence dans le football australien. Ce partenariat repose sur un engagement commun en faveur de l'excellence des performances et d'une croissance axée sur l'innovation, reflétant une forte compatibilité de valeurs et une même vision à long terme. Au sein de la A-League, le Sydney FC reste très compétitif et peut compter sur une base de supporters loyaux et nombreux, ce qui renforce son statut d'entité sportive de premier plan dans la région. Notamment, lors de la grande finale de la 2026 A-League Men qui a eu lieu le 24 mai, l'équipe masculine du Sydney FC a terminé à la deuxième place, soulignant ainsi la présence constante du club au plus haut niveau de la compétition.

Dans le cadre de ce partenariat, GAC deviendra un partenaire privilégié du Sydney FC. Le partenariat comprendra des activations le jour du match à l'Allianz Stadium, des expériences d'engagement des supporters, des apparitions de joueurs et des collaborations de contenu numérique sur les plateformes du club.

En outre, GAC soutiendra activement les initiatives communautaires Sky Blue Pathways du Sydney FC, en contribuant au développement du football et aux initiatives communautaires. Grâce à cette collaboration, GAC à vocation à s'intégrer davantage dans l'écosystème du football local, en étendant sa présence de la compétition professionnelle à l'engagement de la communauté et de la famille.

Kevin Shu, Directeur général de GAC International Australia, a déclaré : « Ce partenariat est une plateforme incroyable pour présenter la marque GAC aux fans de football australiens tout en soutenant le développement de ce sport, du niveau local au niveau professionnel. GAC se réjouit d'établir une relation à long terme avec le Sydney FC et de créer des expériences mémorables pour les supporters, tant sur le terrain qu'en dehors. »

Pour GAC, le sport constitue une passerelle importante entre la culture locale et l'engagement des clients. À l'avenir, GAC continuera d'étendre sa stratégie mondiale en matière de marketing sportif, faisant du football un langage universel pour renforcer les liens émotionnels avec les communautés locales et améliorer la résonance de la marque dans le monde entier.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur GAC, veuillez consulter : https://www.gacgroup.com/fr ou suivez-nous sur les réseaux sociaux.

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SOURCE GAC

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